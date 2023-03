Cette fois, il est question de 14 appartements et 3 maisons avenue Provinciale à Mousty (Ottignies-Louvain-la-Neuve)

Cette fois, le promoteur a introduit une demande de permis pour construire un ensemble de 14 appartements et 3 maisons après démolition des actuels bâtiments du site (logement, bureau et hangars de stockage). Cette demande fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 5 avril prochain.

Auparavant, le promoteur avait déjà proposé un projet de 23 appartements mais il avait retiré sa demande de permis suite aux remarques remontées lors de l’enquête publique tenue en mars 2019. En 2021, il était revenu avec un projet de 18 appartements et une maison, mais tant le collège communal que le gouvernement wallon, sur recours, ont refusé de délivrer le permis sollicité.

"Le projet était trop massif, excessif", indique l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir) qui précise que le promoteur n’a pas discuté avec la Ville avant de rentrer le nouveau projet.

Après démolition des bâtiments existants, le projet prévoit la construction d’un immeuble de 14 appartements et de 3 maisons.

Sous 2 maisons et l’immeuble, un parking sera aménagé comprenant 3 emplacements de parking dont un accessible au PMR, 7 box pouvant accueillir 2 véhicules, 5 box pouvant recevoir un véhicule. Des locaux vélos et des espaces techniques (local poubelles, local pour les compteurs, etc.) sont aussi prévus.

Au niveau stationnement toujours, le projet prévoit en outre l’aménagement de deux emplacements à l’avant du projet, un garage pour chaque maison dans la rue Chapelle Notre-Dame et un emplacement extérieur devant ces mêmes garages. L’ensemble du projet comporte donc 28 emplacements de parking pour 17 logements (1,65 place par logement), lit-on dans les documents soumis à l’enquête publique.

Il revient au collège communal de délivrer ou non le permis.