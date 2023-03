Il avait abusé de sa belle-fille de 13 ans: 5 ans avec sursis partiel

Le quadragénaire, qui ne cachait guère être attiré par les très jeunes filles, se vantait d’avoir eu des relations sexuelles avec sa belle-fille alors que celle-ci était âgée de 13 ans, jusqu’aux 17 ans de l’adolescente.

Les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à un suspect et, grâce à l’aide d’un policier de quartier, identifier la victime potentielle. Celle-ci a été entendue par la police et a beaucoup hésité à parler des faits. Jusqu’à présent, suite à une situation familiale très compliquée, elle n’avait révélé à personne ce qu’elle avait subi.

Mise en confiance par les spécialistes, elle a pu dévoiler avoir été victime de son beau-père, effectivement à partir de ses 13 ans et jusqu’à ce qu’elle trouve un petit ami, à 17 ans. Elle a expliqué que cela avait commencé par des attouchements dans le canapé lorsqu’ils étaient seuls, puis il l’avait pénétrée avec ses doigts et obligée à lui faire des fellations. Cela se produisait assez régulièrement.

Se retrouvant sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, Michel a concédé qu’il y avait eu entre lui et sa belle-fille, il y a quelques années, trois scènes ambiguës. Et que la première fois, il l’avait touchée par-dessus ses vêtements. Mais à le suivre, cela ne s’était pas reproduit et c’est l’adolescente qui le provoquait sexuellement…

"L’erreur que j’ai faite, c’est de ne pas le dire à mon épouse", a-t-il affirmé devant le tribunal où il estimait que son accusatrice mentait sur tout le reste.

Le jugement rendu rappelle que la victime n’est pas à l’origine de la dénonciation, et a livré un récit qui ne visait pas à enfoncer le prévenu. Des explications de celui-ci, la justice retient surtout son absence de prise de conscience, et donc de remise en question.

Il écope dès lors de cinq ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis probatoire pour la moitié de cette peine. Pour bénéficier de ce sursis, il devra notamment se prêter à un suivi spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il est aussi privé pour cinq ans de ses droits civils et politiques.