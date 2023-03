"Triptych" à l’Aula Magna: un spectacle à la croisée des chemins entre théâtre et danse

Performances physiques incroyables, décors réalistes hyperléchés, atmosphère onirique et mystérieuse, Triptych est un voyage en trois actes, qui ne laissera personne indifférent.

Voici le menu: The missing door, The lost room et The hidden floor. Trois pièces de 45 minutes et un univers onirique puissant qui côtoie nos peurs et nos désirs, et s’appuie sur des techniques de montage de film, défiant les logiques du temps et de l’espace.

Une belle histoire un peu belge

Fondée à Bruxelles, en 2000, par le danseur et chorégraphe français Franck Chartier et son homologue argentine Gabriela Carrizo, la compagnie Peeping Tom s’est produit dans le monde entier et a reçu de nombreux prix récompensant son travail. L’équipe de Peeping Tom – artistes, chorégraphes, techniciens, designers et autres collaborateurs – est composée de plus de seize nationalités différentes.

Triptych a remporté le Prix de la Meilleure production contemporaine de 2021 en Italie, prix décerné par le magazine Danza & Danza. Cette création est en réalité une version retravaillée d’un triptyque que la Cie Peeping Tom avait jadis créé pour les danseurs du Nederlands Dans Theater. Gabriela Carrizo s’était chargée de la première partie, The Missing Door. Franck Chartier avait enchaîné avec les deux suivantes: The lost room et The hidden floor. En 2020, ils ont voulu faire revivre ces pièces et les emmener vers l’univers de leur compagnie.

Ensemble, ils retraduisent les pièces pour leurs propres danseurs. Ainsi, Triptych montre comment différents corps, idiomes de danse et méthodes de travail se fécondent et s’enchevêtrent. De plus, une nouvelle équipe de performers a été choisie par le duo pour réinterpréter ces personnages et leur histoire. Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos, Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu sont les danseurs qui interpréteront ce Triptych durant quatre soirées à l’Aula Magna.

Du 29.3 au 1.4.2023 à l’Aula Magna, à Louvain-la-Neuve

levilar.be ou 0800/25.325