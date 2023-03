Climat : des scientifiques de l’UCLouvain mènent une action inédite de désobéissance

Cette action intervient l’avant-veille du jour de dépassement de la Belgique qui tombe plus tôt d’année en année. Si la population planétaire menait le même mode de vie que les Belges, nous épuiserions en moins de trois mois les ressources renouvelables que la planète est capable de produire en un an.

Par cette action, les scientifiques dénoncent le manque de cohérence et d’ambition du gouvernement belge face à l’impasse climatique et écologique. Malgré l’énorme quantité de preuves scientifiques qui s’amoncellent dans leurs laboratoires, “les politiques semblent n’être toujours pas conscients de l’immensité de la crise et de l’absolue nécessité d’un changement radical pour éviter une catastrophe écologique et humaine”, dénoncent ces scientifiques.

Cette action spectaculaire, la quinzaine de scientifiques qui s’y sont engagés ont décidé de le faire anonymement. “On a effectivement débattu de cette question, dit Emilie (prénom d’emprunt), une des participantes. C’est la première fois qu’une telle action de désobéissance civile est menée par des scientifiques et je pense qu’il y avait un peu de gêne chez certains. Mais en interne, à l’UCLouvain, tout le monde sait qui participe.”

Ces scientifiques “désobéissants” savent aussi que cette manifestation les fait sortir du rôle habituel dans lequel on le cantonne. Le débat a d’ailleurs été vif entre les scientifiques de l’UCLouvain qui estiment, qu’effectivement, le rôle du scientifique est celui de la recherche, de l’exposition de faits vérifiés et non de la manifestation revendicative.

”Mais cette urgence climatique, on la vit aussi en tant qu’être humain, dit Emilie. Et à la longue, cette dissonance entre les faits scientifiques que nous énumérons et le constat que la société n’en fait pas suffisamment pour répondre à cette urgence devient insupportable à vivre.”

Au point de prendre le risque que certains prennent cet engagement comme prétexte pour mettre en cause à l’avenir leur crédibilité de scientifique et taxer leurs recherches d’outils servant une revendication “politique” ? “C’est un risque, reconnaît Emilie. Mais s’engager de la sorte, c’est aussi montrer que ce qu’on dit dans nos recherches, ce n’est pas du blabla de laboratoire, c’est vraiment du sérieux. Le scientifique qui expose des faits mais reste en retrait du politique, on voit que son message ne passe pas. On se doit donc de communiquer plus fort.”

Par ailleurs, ces scientifiques engagés espèrent aussi que, justement, c’est en s’appuyant sur leur statut de chercheur que l’argumentaire scientifique prendra plus de relief et de poids que lorsqu’il est repris par une association environnementale ou une ONG climatique, forcément connotées. “Une étude sur l’engagement des scientifiques montre d’ailleurs que c’est plutôt vu positivement par le public. Cela conforte le fait que les scientifiques prennent vraiment au sérieux ce qu’ils disent dans leurs recherches.”

Un élément frappe chez ces scientifiques manifestants : leur âge. “C’est vrai qu’on a tous moins de 40 ans, sourit Emilie. Mais des scientifiques plus âgés soutiennent notre action. Peut-être n’y participent-ils pas pour une question de statut alors qu’ils ont une carrière déjà installée… Si ce sont de jeunes scientifiques qui s’engagent, c’est peut-être aussi une question de frustration personnelle : on se dit qu’on va faire des recherches pour confirmer ce que les plus anciens ont déjà dit sur l’urgence climatique, sauf que c’est juste de pire en pire…”