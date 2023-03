Pyroplast, EASO et Dysentis: trois projets innovants de Louvain-la-Neuve récompensés par la Fondation pour les Générations Futures

Dans notre province, Pyroplast (valorisation des déchets plastiques en carburants par la pyrolyse), EASO (isolation extérieure par des modules préfabriqués et durables) et Dysentis (dispositif vocal couplé à une plateforme pour prendre soin de sa voix au quotidien) sont les projets primés qui ont reçu une bourse de 5 000 €.

Pyroplast

Il y a un peu plus de deux ans, Louis Biebuyck, 24 ans, était en voyage au Sénégal : "J’ai halluciné devant la quantité de plastiques qui envahissait les paysages là-bas." De retour en Belgique, l’étudiant en ingénieur civil décide de raconter son expérience à son ami Guillaume Dejardin. Souhaitant tous deux agir contre la pollution, ils décident de s’intéresser à cette question à l’échelle nationale.

Actuellement, la Belgique est l’un des meilleurs pays au niveau du traitement de ses déchets : en mai 2022, Agoria relevait que 60% d’entre eux sont incinérés et que les 40% restants sont recyclés à l’étranger. "Mais avec les changements de législation qui sont en train de s’opérer, la Belgique ne pourra plus refourguer ses déchets à des pays étrangers", intervient Louis Biebuyck.

D’où leur projet Pyroplast. Se basant sur la technique de la pyrolyse consistant à décomposer chimiquement un produit par une augmentation importante de sa température pour obtenir d’autres produits (gaz et matière), Pyroplast parvient à transformer du plastique en carburant. Ce dernier peut être utilisé comme alternative au mazout de chauffage, assurent les deux étudiants.

"Ce n’est pas une solution parfaite, mais plutôt un à point et c’est déjà moins polluant que l’incinération ou certaines techniques de recyclage qui nécessitent beaucoup de transports."

Avec sa bourse, l’équipe de Pyroplast aspire à développer son prototype actuel sous une version plus avancée, voire presque commercialisable.

EASO

Deuxième projet brabançon récompensé : EASO. Derrière ce nom, une équipe pluridisciplinaire composée d’Édouard Misonne (ingénieur civil), Cyril Fraselle (droit) et Clémence Desmarez (ingénieur de gestion). Les trois étudiants-entrepreneurs ont décidé de rejoindre INEO (ancien CPME) afin de créer, dans le cadre de leur mémoire, une entreprise.

EASO est né d’un double constat: "L’isolation est indispensable pour décarboner le secteur de la construction. Par ailleurs, il existe une forte demande d’avoir une isolation plus facile, plus durable et moins envahissante sur les chantiers", explique Édouard Misonne.

Dès lors, les étudiants ont imaginé des modules d’isolation préfabriqués, construits à partir d’une ossature en bois et de matériaux biosourcés, tels que la paille ou la laine de bois, qui seraient placés sur les façades extérieures d’une maison. En scannant la façade à isoler, des modules pourront être créés et générés dans un modèle BIM (Bâtiments et Infrastructures modélisées). Celui-ci permettra de les fabriquer, avant de les livrer et de les installer rapidement sur un chantier.

La jeune équipe lauréate souhaite utiliser ses gains pour l’étude de la numérisation de son projet, ainsi que pour la construction de petits modules à placer sur une façade type.

Dysentis

Tout comme EASO, c’est dans le cadre d’un master INEO, que l’équipe Dysentis, composée de Martin Van Mollekot, Alix De Plaen, Maud Alexis et Maxime Cornette, a créé son projet.

Les deux filles du groupe, Maud et Alix, ont un point en commun: "Maud et moi avons toutes les deux des nodules sur nos cordes vocales, confie Alix De Plaen. Après des recherches, on s’est aperçu que 25% de la population utilisent leur voix comme outil principal de travail (chanteurs, avocats, conférenciers, etc.). Ils courent donc un risque décuplé d’avoir un trouble de la voix."

Pour ces personnes-là, un suivi quotidien chez un logopède n’est souvent pas possible. Pourtant, ne pas soigner leurs cordes vocales risque d’entraîner une régression de leur santé vocale.

Pour pallier ce problème, ils ont donc imaginé Dysentis, un collier laryngophone relié à une application permettant d’analyser, entre deux consultations chez un logopède, la santé des cordes vocales d’un patient.

L’application, combinée au collier, permettra à son utilisateur de faire des exercices personnalisés en fonction de son profil et de sa santé vocale. Travaillant en partenariat avec des logopèdes, ils ont une réelle volonté d’accompagner les professionnels dans leur travail.