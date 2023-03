"Pour répondre aux enjeux touristiques actuels, le Collège provincial a décidé d’investir dans son domaine provincial et de réfléchir à une version relookée du Bois des Rêves. Cette réflexion a mené dans un premier temps, en 2021, à l’émergence d’une nouvelle identité graphique autour de la thématique de la nature, de l’eau, du ressourcement et de la famille. Ce fil rouge a conduit à un plan d’investissement ambitieux et responsable, malgré un contexte budgétaire difficile. La plaine de jeux que nous inaugurons ce mercredi, s’inscrit dans cette continuité. Il s’agit du premier gros investissement sorti de terre pour le domaine, à savoir 892 365,81 €", explique la députée provinciale en charge du Bois des Rêves, Isabelle Evrard.

Sur trois niveaux

La plaine de jeux est destinée aux enfants de 2 à 13 ans. Elle est construite sur trois niveaux: un belvédère avec des gradins intégrés en relief, l’esplanade et la zone pour les plus petits et la zone des moyens et des grands. Une variété de jeux y est installée, pour toutes les tranches d’âges et toutes les activités.

Elle compte sept toboggans, de styles et de hauteurs variés, sept balançoires différentes, un parcours d’équilibre pour les moyens et les grands, un grand tourniquet, une tyrolienne, un nid à grimper, ces cabanes en hauteurs, des jeux de sables, des tunnels et une zone de jeux sensoriels.

Accessible aux personnes porteuses d’un handicap

Elle est accessible aux personnes porteuses d’un handicap: "Une attention particulière a été apportée à l’accessibilité aux personnes handicapées. Via un sentier en grès stabilisé, les personnes en chaise roulante et les landaus peuvent se rendre dans toutes les zones. L’espace sensoriel comporte des jeux spécialement conçus pour s’adapter à différents types de handicap", poursuit Isabelle Evrard.

Les berges du Ry-Angon ont été réaménagées.

L’accès est gratuit: "La plaine de jeux a toujours été un produit d’appel fort pour attirer un public familial au Bois des Rêves. Elle restera une valeur sûre du Bois des Rêves et de l’offre de loisir en Brabant wallon", a indiqué Tanguy Stuckens, président du collège provincial.

Elle s’intègre parfaitement dans la zone boisée, les berges du Ry-Angon, le ruisseau qui la traverse, ont été réaménagées.