Louvain-la-Neuve : Just Vox dans la saison 3 de "LOL: qui rit, sort !"

Concrètement, dix humoristes sont en compétition. Pendant six heures, ils ont l’interdiction de rire, au risque d’être éliminés. Seul le dernier en lice remportera la somme de 50 000 € à donner à l’association caritative de son choix. Si de prime abord, cela semble facile, les candidats devront toutefois rester impassibles devant les nombreuses tentatives de déstabilisation de leurs adversaires.

Pour la sortie du cinquième épisode de la série, ce vendredi 17 mars, les téléspectateurs belges ont pu découvrir le groupe Just Vox.

Créé en 2020 par trois jeunes filles membres du Kapodastre – kot-à-projet de l’UCLouvain dédié à la musique –, Just Vox compte aussi deux autres membres: Big Ben, double champion belge de beatbox, et le chanteur Philippe Lombet, qui a rejoint le groupe récemmment. Just Vox, groupe a cappella, se produit jusqu’à présent essentiellement en Belgique.

Contacté sur Instagram (@just.vox) par l’actrice, réalisatrice et scénariste française Géraldine Nakache, le groupe ne s’attendait pas à une telle proposition. "Un jour on a reçu un message de Géraldine nous disant “Hello”. On s’est dit que ça devait être un compte fake", raconte Valentine Uytterhoeven. Laissée sans réponse pendant deux jours, l’actrice française leur a renvoyé un message. "Elle cherchait un groupe a cappella qui allait pouvoir l’accompagner durant sa carte joker pour tenter de faire rire ses concurrents", poursuit Valentine Uytterhoeven.

Durant le jeu, chaque acteur dispose en effet d’une carte joker qui lui permet, à tout moment, de monter sur scène pour présenter un sketch. Cette année, les participants pouvaient faire venir des personnes extérieures. Si l’actrice et humoriste française Laura Felpin a fait le choix de faire revenir sur scène Georges-Alain, candidat phare de la saison 2 de la Star Academy, Géraldine Nakache a préféré parier sur un jeune groupe vocal.

Pour sa carte joker, la sœur d’Olivier Nakache a donc fait appel au groupe de chant. Étant une fan inconditionnelle de jingles, elle leur a donc proposé d’en reproduire quelques-uns.

Si Géraldine Nakache a fait appel à eux "c’est grâce à TikTok (@just.vox), explique Valentine Uytterhoeven. On s’est lancé sur la plateforme il y a quelques mois en faisant des petites reprises a cappella de variété et de tendance". Comptabilisant 700 000 vues sur leur première vidéo, Just Vox ne s’attendait pas à recevoir une telle offre.

À l’issue de ce cinquième épisode, le groupe espère que son passage dans l’émission lui permettra de gagner en visibilité et de conquérir un nouveau public.