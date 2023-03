Louvain Coopération lance une campagne de collecte de fonds pour que toutes les (futures) mères aient accès aux soins de santé

Quelques chiffres donnés par Louvain Coopération plantent le décor. Dans le monde, chaque jour, 830 femmes meurent pendant leur grossesse ou leur accouchement. 99% de ces décès maternels surviennent dans les pays à faibles revenus. En Afrique subsaharienne, 534 femmes sur 100 000 décèdent en donnant la vie, contre 6 au sein de l’Union européenne. C’est près de 100 fois plus ! Certes, depuis les années 90, "on a assisté à un recul de la mortalité maternelle à travers le monde et notamment en Afrique subsaharienne, reconnaît l’ONG de l’UCLouvain. Mais un recul bien trop lent et affaibli ces dernières années par la pandémie de Covid-19."