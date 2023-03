Wavre/Louvain-la-Neuve : pour ces deux dealers, impossible d’arrêter de fumer

Bernard (prénom d’emprunt), 29 ans, a vendu du cannabis près du terrain de football de Bierges. Il vivait chez ses parents qui, le 1er décembre 2021, virent débarquer chez eux quelques policiers désireux de parler à leur fils. Ce dernier avait tout compris. Il lança un petit paquet par la fenêtre. Les agents n’étaient pas dupes. Le jeune homme ne fit aucune difficulté pour reconnaître ses agissements qui duraient depuis décembre 2019. Il n’avait qu’une petite dizaine de clients et, à l’en croire, s’il vendait, c’était surtout pour financer sa consommation personnelle. Son véhicule a été saisi. Il a pris conscience de la nécessité d’avoir un suivi psychologique, car il continue de fumer et donc d’être en contact avec un milieu qui ne lui convient pas. Le tribunal l’a condamné à une peine de probation autonome de deux ans, à une amende de 8 000 € et à l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique. En outre, le tribunal ordonne la confiscation de 10 000 € et celle de sa voiture.