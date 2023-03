Ottignies-Louvain-la-Neuve: "Un Toit Un Cœur" toujours en marche contre la précarité

UTUC occupe des pavillons modulaires à la voie des Gaumais à Louvain-la-Neuve, le local de la rue des Bruyères, occupés jusqu’en 2019, s’étant avéré trop exigu pour accueillir un public de plus en plus nombreux: "Ces pavillons sont loués. Le loyer est pris en charge à raison de deux tiers par la Ville et d’un tiers par l’UCLouvain. L’UCLouvain nous a annoncé qu’en 2024, elle ne financerait plus que la moitié de la somme actuelle et qu’elle arrêterait son aide après 2024 pour se concentrer sur ses actions sociales en faveur des étudiants", signale Évelyne Louveaux.

Une centaine de personnes accueillies

L’ASBL assume les frais liés aux locaux et à son fonctionnement, l’accueil des bénéficiaires, l’aide qu’elle peut leur accorder, l’organisation d’activités, les repas…

"Nous accueillons entre dix et quinze personnes au quotidien dans nos locaux, qui sont ouverts toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 16 h 30. Au total, une centaine de personnes fréquentent l’ASBL, certaines d’entre elles ne viennent par exemple qu’un seul jour par mois."

Stéphanie Seutin, assistante sociale, est présente sur place: "J’essaie de réaliser avec les jeunes le projet auquel ils aspirent. Nous les orientons vers les médecins pour les soins de santé, nous les affilions à une mutuelle, nous les aidons pour différentes démarches… et des choses se débloquent. Nous faisons partie du Réseau social développé en Brabant wallon. Il est composé de différents organismes publics et privés qui luttent contre la précarité. Des synergies se créent pour sortir les personnes de leurs difficultés", explique Stéphanie Seutin.

L’ASBL UTUC a besoin de fonds pour assurer toutes ces missions. Chaque année, elle organise une marche contre la précarité sur des parcours de 5, 10 et 15 km. Cette année, cette marche était organisée dimanche dernier au départ de Céroux et elle a connu un beau succès: 350 participants, soit une centaine de plus que l’an dernier.

utuc.be