Depuis octobre dernier, Odoo, basée notamment à Ramillies et Louvain-la-Neuve, a adopté une nouvelle tarification permettant aux PME d’accéder plus facilement à ses services vu qu’Odoo offre un outil viable et évolutif qui garantit aux indépendants et PME une efficacité accrue en termes de gestion.

"Nous constatons souvent que certaines entreprises souffrent d’un manque d’efficience en termes d’équipement logiciel. Grâce à ce partenariat, nous permettons à celles-ci de franchir le pas vers un mode de fonctionnement intégré, plus performant et évolutif", indique Bruno Ronsse.

Au travers de ce partenariat, l’idée est de soutenir au mieux l’entrepreneuriat en informant au mieux les PME et ses Starters (entreprise qui est toujours au rang de projet).

"Pour nous un tel partenariat vaut de l’or", confie le CEO d'Odoo Fabien Pinckaers.

En effet, Partena Professional intervient à la création d’une nouvelle entreprise, ce qu’Odoo peinait à faire jusque-là.

"On constate que les indépendants qui arrivent chez nous pour créer une société, ne savent généralement pas comment s’y prendre", affirme encore Bruno Ronsse.

Actuellement, dans les trois premières années de vie d’une société, 30% d’entre elles tombent en faillite. D’après le CEO de Partena Professional, c’est en raison du manque d’outils efficaces et adaptés pour les aider à établir leurs factures par exemple, que les nouvelles entreprises éprouvent des difficultés à perdurer dans le temps.

Ce n’est pas le CEO d’Odoo qui dira le contraire: "Quand j’ai commencé, j’ai perdu beaucoup d’argent parce que je ne faisais pas mes relances à mes clients. Je n’avais simplement pas d’outils qui pouvaient faire les relances pour moi et j’étais un très mauvais administrateur bien qu’un bon développeur…"

Une promesse

Partena Professional promet à ses nouveaux clients deux fois plus de réussite, soit un taux d’échec qui passerait à 15%, dans les trois ans.

Pour ce faire, le LabOdoo compte former les conseillers de son partenaire sur des problématiques telles que le marketing ou les factures, afin qu’ils puissent proposer à leurs clients des outils adéquats à la création de leur société.

L’objectif derrière cette union n’est pas lucratif, affirment les deux hommes. En reussisant à mieux encadrer les 15 000 nouveaux indépendants recensés par Partena Professional, le pari est de réussir à les faire revenir vers Odoo, dans l’avenir.