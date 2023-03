Louvain-la-Neuve : événement de clôture du projet Sharepair ce vendredi

Ensemble, ils ont étudié des solutions pour (faire) réparer davantage les objets électriques et électroniques et ainsi diminuer la masse des déchets: boîtes à outils pour encourager la réparation, outils numériques pour rendre plus accessibles les solutions de réparation à faire soi-même, de repair café ou de réparation professionnelle.

L’événement de clôture de ce projet aura lieu ce vendredi 10 mars, de 10h à 17 h, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Il rassemblera les différents partenaires européens, et les citoyens que le sujet intéresse. L’accès est gratuit.

- Dès 10 h: introduction ; session dédiée aux villes (quels outils pour celles qui veulent (faire) réparer davantage et comment les utiliser: campagnes de communication, outils pédagogiques à destination des écoles et outils digitaux) ; session dédiée aux politiques de réparation (recherche et terrain) ;

- Dès 13 h: après-midi consacrée au futur de la réparation, ses défis et opportunités (la problématique des données…).

- À 15 h 30: perspectives et vision à long terme par l’eurodéputée Sara Matthieu (Groen), la ministre fédérale Zakia Khattabi (Écolo), les échevins Thomas Van Oppens (Groen) de Louvain et Philippe Delvaux (écolo) d’Ottignies Louvain-la-Neuve.

- À 16 h 10: conclusions.

De 9h à 12h et de 13h à 17 h, les citoyens pourront (faire) réparer (par ou avec les réparateurs bénévoles de Repair Together) un appareil électrique ou électronique qu’ils amèneront.

De son côté, Cyréo proposera un magasin d’articles de seconde main ouvert à tous.