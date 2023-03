Les Petits Riens vont ouvrir un magasin à Louvain-la-Neuve

"Nous sommes ravis de cette prochaine ouverture, indique Claudia van Innis, l’attachée de presse de l’ASBL. Le projet part de notre volonté de nous étendre en région. Nous avons beaucoup de magasins sur Bruxelles, mais peu en dehors, à part Wavre, Namur, Mons et Liège. En outre, de manière générale, il y a peu d’offres de seconde main à Louvain-la-Neuve . Notre magasin répond à une demande, en particulier des étudiants."

Enfin, l’attachée de presse souligne aussi l’existence d’une chaire "Les Petits Riens" à l’UCLouvain née en 2015 dans le but de mieux comprendre les ressorts de l’économie sociale et ainsi lutter contre la précarisation et la pauvreté. "S’installer à Louvain-la-Neuve a donc d’autant plus de sens."

Dans la cité universitaire, les Petits Riens ne se limiteront pas à vendre des vêtements, il y aura aussi des livres, du petit électroménager, etc.

Les dons y seront aussi possibles

"On pourra aussi y faire des dons de vêtements et de livres, principalement. Vu la configuration des lieux, en plein centre du piétonnier, et pour des questions logistiques, il serait compliqué d’y amener des meubles ou un frigo, par exemple."

Le magasin s’installera sur la place Agora, à deux pas de la Grand-Place. Il occupera une partie des locaux anciennement exploités par le Furet du Nord, cette librairie qui a fermé en avril 2022.

Comme dans tous les magasins et services des Petits Riens, il y aura des employés salariés à Louvain-la-Neuve mais aussi des personnes en insertion socioprofessionnelle. "C’est une de nos missions principales", dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il y aura aussi une équipe de volontaires qui s’étoffera petit à petit.