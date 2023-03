Ottignies-Louvain-la-Neuve : si le cœur vous en dit, mangez votre dernier repas dans le spectacle "C’est pas la fin du monde"

Dans ce spectacle écrit et joué par les comédiens Julie Remacle et Cédric Coomans, ceux-ci reçoivent des lettres de personnes paralysées à l’idée de voir les humains détruire la terre sous leurs yeux. Ces personnes rêvent de vivre l’expérience inoubliable que Julie et Cédric leur proposent: déguster le dernier repas de son choix, écouter son morceau de musique favori l’âme apaisée, laisser ce monde agonisant derrière soi. Sur scène, le duo s’affaire derrière les fourneaux. Chaque soir, un nouvel invité prend part à cette expérience…

Prise de parole et écriture

Si le cœur vous en dit, vous pourriez être invité à monter sur scène lors de ce spectacle. Ce vendredi 10 mars, de 18h à 20 h 30, à la grange de la ferme du Douaire, Julie Remacle et Cédric Coomans organisent en effet un atelier de prise de parole et d’écriture qui se veut avant tout un moment de rencontre.

C’est au terme de cet atelier qu’une personne aura la possibilité de participer au spectacle du 25 mars. Elle sera invitée sur scène: "Le soir de la représentation de la pièce, un invité non professionnel, âgé d’environ 30 ou 40 ans, est convié sur la scène à vivre une expérience intime: manger son dernier repas sur une musique qu’il ou elle aura choisie. Cet atelier est accessible à tous dès 18 ans. Aucune expérience préalable n’est requise", indique Nadia Salmon, chargée de communication au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Participation demandée pour cet atelier: 5 € par personne (réservation indispensable: 010 43 57 10 ou via www.poleculturel.be).