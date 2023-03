Et si le lac est un refuge pour la biodiversité, de nombreux oiseaux migrateurs y faisant halte notamment, il est aussi un lieu de détente prisé, parfois trop, si bien qu’une ordonnance de police y encadre les fêtes pour éviter les nuisances et abus d’alcool.

L’art n’est jamais loin non plus du lac. On pense à la sculpture de l’ancien bourgmestre Yves du Monceau assis sur un banc ou à Brins de joie, sculpture posée dans le lac et rendant hommage à Nicolas Robin, étudiant dont le corps sans vie avait été retrouvé dans le lac en 2013. Il y a aussi la racine de camphrier pêchée en mer du Japon et sculptée par le Japonais Sofu Teshigahara.

Bref, le lac est bien plus qu’un bassin d’orage. Et rien que le nom du chemin de 1 570 mètres le longeant est une invitation à la détente, la flânerie et la contemplation : la Rêverie du promeneur solitaire.