Parking P+R de Louvain-la-Neuve: Le ministre Henry juge "l’infrastructure disproportionnée"

L’Orp-Jauchois a donc adressé une question écrite au ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), pour savoir comment il comptait doper la fréquentation de ce parking qui, depuis le 22 novembre dernier, est directement relié à l’autoroute.

Cette absence de liaison directe était un des trois freins à l’utilisation du parking ouvert en 2017. Les deux autres faiblesses, à régler, sont l’absence d’accès direct aux quais depuis le parking. Infrabel y travaille, les quais de la gare sont en train d’être allongés. Selon le ministre, la fin du chantier est annoncée pour août 2023. L’autre frein est le retard dans l’arrivée du RER et de la mise à quatre voies.

"Je me dois de souligner avant tout qu’il s’agit d’un parking SNCB lié à une offre ferroviaire qui dépend du Fédéral. C’est ainsi la SNCB qui a défini le nombre de places de parking à prévoir", répond, en préambule, le ministre.

"Les perspectives de fréquentation largement surestimées"

Le parking couvre cinq étages dont trois pour la SNCB (2 300 places). Celle-ci n’en exploite, pour l’instant, qu’un, afin de réduire les frais d’entretien, précise le ministre.

Ce dernier ne cache pas son manque d’enthousiasme pour cette infrastructure : "En termes de fréquentation, les derniers chiffres, qui nous ont été communiqués en novembre 2022, indiquent l’existence de 86 abonnés, dont 49 voyageurs SNCB. Je ne peux donc que partager son constat selon lequel le P+R de Louvain-la-Neuve est actuellement largement sous-occupée. Il reste à finaliser les facteurs de réussite, mais l’on peut d’ores et déjà confirmer que les perspectives de fréquentation de l’époque ont été largement surestimées et que l’on se trouve avec une infrastructure disproportionnée par rapport aux besoins effectifs."

Groupe de travail pour renforcer le parking P+R

Cela étant dit, le ministre a mis un groupe de travail pour "établir un plan d’actions" en faveur du parking. Il comprend, outre le cabinet du ministre régional, celui du ministre fédéral de la Mobilité, la SNCB, Infrabel, l’OTW, le SPW et la Ville d’Ottignies-LLN.

Il explique que des leviers ont déjà été identifiés : la communication et la signalisation vont être améliorées. "Les réflexions concernent la mise en place d’une signalétique et d’un fléchage à de 500 m avant la sortie d’autoroute jusqu’au P+R et l’étude de l’utilisation d’une signalisation dynamique plus en amont via des panneaux à message variable."

Ensuite, "diverses pistes sont à l’étude en vue de mutualiser l’usage du parking qui, pour les seuls navetteurs ferroviaires, apparaît démesuré (NDLR : le ministre en remet une couche) . L’installation d’emplacements de stationnement vélos sécurisés est à l’étude et d’autres solutions de mutualisation et/ou de reconversion peuvent être envisagées sous réserve de comptabilité avec le permis d’urbanisme."

Enfin, "la nécessité d’une évolution de la politique de stationnement sur la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a été relevée par le groupe de travail. Le P+R subit en effet une double concurrence. D’une part, sur Louvain-la-Neuve même, l’offre de parkings est surabondante et, en certains endroits, la tarification est très faible, voire inexistante (NDLR : les parkings malins, gratuits, débordent pourtant) . D’autre part, les parkings situés autour de la gare d’Ottignies exercent une forte concurrence. Au niveau de la SNCB, des efforts ont déjà été faits en termes de tarification afin de favoriser le P+R de Louvain-la-Neuve. Cependant, même en diminuant les tarifs du P+R de moitié et en augmentant ceux du P+R d’Ottignies de 14%, la fréquentation n’a pas évolué. La raison est ici à trouver du côté de l’offre ferroviaire qui reste plus attractive à Ottignies par rapport à Louvain-la-Neuve."

4 trains par heure vers Bruxelles mi-2025 ?

En ce qui concerne l’offre ferroviaire, "il faudra attendre la mise à 4 voies entre Bruxelles et Ottignies pour qu’il y ait 4 trains S par heure entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve. La SNCB met tout en œuvre pour que les 4 trains puissent déjà rouler mi-2025 lorsqu’il y aura 4 voies entre Bruxelles et Bakenbos, mais il reste des incertitudes quant à la robustesse d’un tel service."

Le ministre met en outre en garde : la question du stationnement dans le cadre du projet de la nouvelle gare d’Ottignies doit faire l’objet d’une attention particulière pour ne pas renforcer la concurrence entre les deux gares.

Et Philippe Henry de conclure : "À terme, l’objectif serait donc de favoriser les modes actifs à Ottignies et de rediriger autant que possible les automobilistes vers le P+R de Louvain-la-Neuve où ils trouveront donc 4 trains directs par heure vers Bruxelles."