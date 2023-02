Ottignies-Louvain-la-Neuve : Valmy Féaux, 90 ans, et 60 ans de Présence et Action culturelle

En 1963, lors d’un congrès tenu à Wavre, nous avons changé la dénomination de la Centrale d’éducation ouvrière, qui chapeautait les CLÉO, en Présence et Action culturelle (PAC), mouvement auquel est rattaché le Cercle culturel d’Ottignies. Présence et Action culturelle est un mouvement écosocialiste d’éducation permanente et populaire, historiquement lié au Parti socialiste tout en en étant indépendant".

À l’initiative de Philippe Somville, président du PAC Brabant wallon, le PAC a fêté ses 60 ans ce dimanche à la Maison de la citoyenneté à l’issue d’une conférence-débat du journaliste Jean Lemaître consacrée à une l’expérience anarchiste menée au Portugal en 1918. Valmy Féaux a été mis à l’honneur pour avoir fondé le PAC, mais aussi comme jeune nonagénaire (il est né le 19 février 1933).

"La qualité de la vie en plus"

André Flahaut, député fédéral, était présent. Le Nivellois a grandi à Walhain et était alors voisin de Valmy Féaux. Pour le rendez-vous de ce dimanche, il avait puisé dans ses archives des documents sur lesquels Valmy Féaux apparaît, notamment une affiche électorale pour une candidature à l’Europe avec Claude Delcroix, une photo de toutes les listes du BW en 1977, une autre alors que Valmy Féaux était le 1er suppléant de René Basecq au Sénat.

"Valmy Féaux a été le premier ministre écologiste de Belgique, a indiqué André Flahaut. Son slogan “La qualité de la vie en plus” ne l’a jamais quitté. Il a constamment appliqué cette philosophie. Il a développé l’intercommunale du Brabant wallon qui se charge du développement économique, mais aussi du traitement de l’eau, des déchets. Sans oublier son action pour la gare d’Ottignies."

De son côté, Laurence Smets, ancienne bourgmestre de Walhain, a relaté "l’impressionnante carrière de Valmy Féaux: ministre, ministre-président, bourgmestre, sénateur, député, gouverneur… Le gamin de Nil est resté fidèle aux valeurs que ses parents lui ont inculquées. Valmy Féaux s’est investi pour rendre la culture accessible. Il a le goût des bons mots, une affection pour le théâtre wallon, la littérature, l’histoire et la balle pelote".