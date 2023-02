Ottignies-Louvain-la-Neuve : le castor s’est installé à la cressonnière de Pinchart

Si le site compte encore quelques endroits où le cresson pousse, cela devient de plus en plus rare: "Pour pousser, le cresson a besoin d’une eau qui coule légèrement. Avec le temps, les bassins se sont tassés, on les voit de moins en moins. Il est maintenant illusoire de penser que nous pourrons encore les rouvrir".

Le castor s’est installé sur le site: "J’aurais voulu qu’il se fraie un chemin via les bassins de manière à y faire couler de l’eau. Mais ce castor, ou plutôt ces castors car il s’agit probablement d’une famille ont organisé leur cheminement en dehors des bassins. Ils ont créé un courant d’eau pour se déplacer entre l’endroit où ils sont installés et la partie inondée au-delà de la cressonnière suite au barrage qu’ils ont créé, poursuit Roger Jacquet. La zone humide a l’avantage de créer un biotope. Cela représente aussi l’avantage d’alimenter la nappe lorsque le terrain est perméable".

Des panneaux "Zone de quiétude"

La présence des membres du PCDN sur le site reste importante: "Nous avons placé des panneaux “Zone de quiétude” dans le bois près de la cressonnière à l’automne dernier. Des jeunes avaient créé un cheminement VTT dans le bois. Ces chemins improvisés étaient utilisés par les marcheurs. Tout cela, au détriment de la nature…"