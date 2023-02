Toyota, GSM et cigarettes, outrage et rébellion aussi

Christophe D., 35 ans, avait été condamné le 5 mars 2021 pour le vol nocturne d’une Toyota à Louvain-la-Neuve et pour avoir circulé avec cette voiture munie de plaques d’immatriculation maquillées. "J’étais passé à côté de la voiture. Les clefs de contact étaient à l’intérieur. J’ai fait n’importe quoi. La cocaïne…".

Nouvelle condamnation le 9 juillet 2022 pour vol d’un GSM, outrage et rébellion à Wavre. "On était en train de s’engueuler avec les policiers. Je ne me souviens pas de m’être débattu. Je n’ai pas fait attention à la citation. J’avais pris de la cocaïne la veille."

Telles sont les explications fournies à l’audience nivelloise du 3 février dernier où le précité, qui a reconnu consommer de la cocaïne depuis neuf ans, comparaissait (comme détenu) pour cette double opposition ainsi que pour un troisième dossier où il avait à ses côtés une Wavrienne dont il est souvent question lorsqu’il s’agit d’un dossier de stups, mais qui ne comparaît pas davantage que lui.

"On se base sur l’intuition d’un facteur…"

Voilà de quoi était fait ce dernier dossier: Suzanne (prénom d’emprunt) D., 33 ans, qui a reconnu consommer encore mais en quantités moindres, était poursuivie, elle aussi, pour le vol d’un GSM et de cigarettes le 24 mars 2022 dans un commerce de Lasne. Tous deux se firent apostropher et arrêter suite aux dires d’un facteur qui était en livraison et qui donna aux policiers une description précise des intéressés qu’il croisa.

"Un dossier vide, s’exclama leur avocate qui plaida un double acquittement. On se base sur l’intuition d’un facteur pour condamner ma cliente et son ami qui est bien connu pour vols et, pour lui, on procède par analogie…"

Le parquet venait de requérir quinze et six mois de prison ferme. Le tribunal s’est contenté de douze mois avec sursis et de 80 heures de travail.