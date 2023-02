Place du Centre à Ottignies : pour ne pas être pieds et poings liés avec un promoteur privé

Des ateliers participatifs se sont tenus en mars 2022 et depuis "il ne s’est plus passé grand-chose. Or, d’après la ligne du temps, les propositions des porteurs de projet potentiels étaient attendues pour fin 2022 et la sélection du projet début 2023."

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a reconnu que la ligne du temps indicative n’était pas respectée, l’appel à intérêt auprès des promoteurs privés n’étant d’ailleurs pas encore lancé.

Car si la Ville a la main, ayant racheté petit à petit les biens de la place, elle n’a pas les moyens de se lancer seule dans un tel projet de redynamisation urbaine.

"On a synthétisé ce qui est ressorti des ateliers participatifs pour rédiger un document en vue de l’appel à intérêt. Il est à peu près finalisé, mais on hésite sur la procédure à suivre ensuite."

La bourgmestre a précisé qu’il n’était pas "évident de lancer un appel à intérêt et de se retrouver en confiance avec des partenaires promoteurs qui vont avoir un intérêt financier à développer quelque chose alors que ce qu’il ressort des ateliers participatifs, c’est la volonté d’avoir une place à taille humaine".

La Ville a donc demandé à l’intercommunale Ecetia des conseils sur la procédure à suivre "pour éviter de se retrouver pieds et poings liés avec un promoteur qui aurait des intérêts différents des nôtres".

Cette analyse est attendue courant mars.

Le conseiller a dit partager les inquiétudes de la bourgmestre et comprendre ses hésitations, d’autant que si des ateliers participatifs sont organisés, il faut que leurs conclusions soient prises en compte par le politique.