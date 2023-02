Louvain-la-Neuve : les 79 kots-à-projet étaient réunis ce jeudi sur la Grand-Place pour leur foire annuelle

Les kots-à-projet (kaps) rassemblent entre sept et douze étudiants autour d’un même projet: "Ils vivent ensemble dans un même logement et développent des activités en lien avec leur projet. Ils forment une sorte de famille avec un centre d’intérêt commun. Des étudiants peuvent aussi participer au projet en tant qu’externes", explique Florian Hantson, membre de l’Organe, le collectif des kots-à-projet de l’UCLouvain. L’Organe se charge d’encadrer les kaps, de les soutenir, les représenter auprès de l’UCLouvain et des autorités: "Nous sommes neuf au sein de l’Organe".