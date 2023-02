"On perd quasi 50 places d’accueil à Ottignies-Louvain-la-Neuve, c’est dramatique"

Au dernier conseil communal, Cédric Jacquet (OLLN 2.0-MR, opposition) s’est inquiété de cette situation, des puéricultrices perdant leur travail, des enfants se retrouvant sans place d’accueil et des parents ne sachant plus à quel saint se vouer pour trouver une solution pour leur enfant.

Ces derniers ont d’ailleurs envoyé une lettre auprès de la Ville et des Communes des environs, de la Province, du gouverneur et de la Région pour que des mesures d’urgence et à plus long terme soient trouvées.

De son côté, le conseiller communal a demandé si la Ville pouvait envisager "une aide communale exceptionnelle, en one-shot, pour ces crèches en difficulté".

L’échevine de la Petite enfance, Nadine Fraselle (Avenir), n’a pas répondu à cette demande mais elle a souligné que la Ville était très attentive à la situation. "Poulpi n’a plus de locaux et elle est en faillite. En ce qui concerne ABChild, le bâtiment a été vendu sans reprise sous forme de crèche. Les parents de la crèche Poulpi ont presque tous, sauf un ou deux, retrouvé une place. Du côté d’ABChild, c’est beaucoup plus compliqué."

Et l’échevine d’ajouter : "C’est surtout l’ONE, avec sa cellule de crise, qui est à la manœuvre pour trouver d’éventuelles places. Des discussions ont lieu avec l’ONE à cet égard. Toujours est-il que nous perdons quasiment 50 places d’accueil. Pour moi, c’est dramatique."

Plan Cigogne : un refus "encore plus difficile à accepter"

L’échevine trouve dès lors "la réponse négative à notre offre de construction d’une crèche et de demande de places subventionnées dans le cadre du Plan Cigogne d’autant plus difficile à accepter".

Le CPAS ottintois avait introduit une demande pour créer une nouvelle crèche de 70 à 84 places à Limelette tandis qu’il souhaitait aussi créer 7 places d’accueil supplémentaires à la crèche des Colibris, à Céroux-Mousty qui en compte 21 actuellement.

Mais ces deux projets n’ont donc pas été retenus par l’ONE et le gouvernement wallon, à la grande déception du président du CPAS ottintois, Michaël Gaux (Avenir).