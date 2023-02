Le public est de plus en plus nombreux à assister au carnaval organisé par la Fédération wallonne des régionales de l’UCLouvain (Fédé) à Louvain-la-Neuve. Depuis la création de la Marchoise l’année dernière, dix-sept régionales sont présentes sur le site de Louvain-la-Neuve. Toutes ont participé au carnaval, organisé sur le thème des jeux vidéo, ce mercredi.

"Nous avions choisi les jeux vidéo pour les moins de douze ans. Après le cortège, qui démarre de la place des Sciences jusqu’à la Grand-Place, chacune des régionales présente un spectacle destiné aux enfants sur la Grand-Place. L’objectif du carnaval est d’associer les habitants, familles, enfants et étudiants. Cela fait plaisir de voir qu’il y a beaucoup de monde, pour le cortège, mais aussi pour les spectacles", indique Robin Deramoudt, en charge de l’organisation du carnaval au sein de la Fédé.

Chacune des Régionales présentait donc un jeu vidéo: "Nous demandons qu’elle nous rentre trois propositions. Nous en choisissons une pour avoir tous des jeux différents dans le cortège".

Les régionales sont cotées: "Sur l’ambiance dans le cortège, le respect des citoyens, le nombre de participants de la régionale proportionnellement à son nombre d’affiliés, on cote aussi le spectacle, la résistance et l’esthétique du décor", poursuit Robin Deramoudt.

Sur le trajet, pas de boissons alcoolisées: "Nous avons installé deux bars, un en début de cortège un autre proche du parc de la Source. Les canettes sont interdites", signale Matisse Pieman, vice-président de la Fédé.

Les étudiants avaient fait preuve d’imagination. Cela allait de Cooking Mama de la Bruxelloise, au jeu "World of Warcraft" de la Centrale, en passant par Dofus pour la Namuroise et bien d’autres. Avec de l’animation et de superbes chars dans le cortège.