La veille, plusieurs membres du comité étaient sur place pour préparer l’événement et "nous avons constaté que la hotte ne fonctionnait pas. Nous avons fait appel au service technique de la Ville. Les techniciens l’ont raccordée mais ils ont remarqué que le moteur avait été monté à l’envers. La hotte soufflait l’air dans la cuisine au lieu de l’évacuer. En outre, on a constaté que quatre prises murales ne sont pas raccordées. En 2022, nous avions décalé ce repas en novembre suite au Covid, nous avions bénéficié d’un lave-vaisselle en location. Cette fois-ci, il n’y en avait pas", raconte Gérard Vanderbist, président d’honneur du comité des fêtes.

65 °C dans la cuisine

Dimanche, au plus fort de la cuisson, il faisait très chaud dans la cuisine: 65°Celsius. Intenable ! "Et les ennuis ne s’arrêtaient pas là. Certains becs de gaz sont trop larges, les flammes débordaient sur les flancs des casseroles. La taque chauffe en son centre mais pas sur l’extérieur. On ne pouvait cuire que douze casseroles à la fois au lieu du double", indiquait le cuistot. À 14 h 30, des personnes rouspétaient parce qu’elles n’avaient toujours pas été servies.

"Le nouveau matériel installé n’est pas adapté pour la salle. Les utilisateurs n’ont pas été concertés pour le choix de ce matériel", constate Denis Vandenbergen, président du comité des fêtes.

Du matériel standard

L’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha, se dit étonné de toutes ces remarques: "Le matériel installé est du matériel standard, qu’il s’agisse de la taque ou des becs de gaz, avec des grands et des plus petits becs. Je déplore que la hotte ne fonctionnait pas, je l’ignorais. Le moteur sera replacé à l’endroit par la firme ce mercredi. Nous avons eu des locations depuis l’installation du nouveau matériel en cuisine, nous n’avons pas eu la moindre réclamation, ni pour la hotte, ni pour les becs, ni pour la taque. Les gens étaient au contraire satisfaits. Les quatre prises placées ne sont pas raccordées mais il y en a suffisamment. Quand on fait l’état des lieux, on signale que les quatre prises ne sont pas raccordées. Elles le seront lors des travaux programmés en juin, lors de l’installation du nouveau lave-vaisselle qui n’a pas pu nous être livré plus tôt. Mais l’ancien lave-vaisselle est toujours fonctionnel…"