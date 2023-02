Pour la construction de 12 terrains de padel à Louvain-la-Neuve

Les installations, prévues le long d’une voirie à créer, la rue de l’Observatoire, comprendront aussi des vestiaires, des sanitaires, une salle de réunion, une salle de soins, une cafétéria et un espace shop notamment. Au niveau du parking, il est prévu d’aménager 30 emplacements dont 2 pour les personnes à mobilité réduite et 6 équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi qu’une cinquantaine de places couvertes pour vélos, trottinettes, etc.

Équipement communautaire ?

Le terrain envisagé est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur.

Deux conditions doivent être rencontrées pour qu’une construction respecte la notion d’équipement communautaire, lit-on dans une note justificative rédigée par un bureau d’avocats et présente dans le dossier. "D’une part, l’établissement doit être ouvert au public ou fonctionner au service du public, dans des conditions raisonnables ; d’autre part, l’établissement ne doit pas viser un but lucratif, du moins en ordre principal."

C’est le cas du projet, assure le bureau d’avocats notamment car le centre de padel sera accessible à tous, qu’il offrira des tarifs réduits pour les jeunes et les seniors et des conditions d’accès privilégiées pour les habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et les membres de l’UCLouvain (étudiants, professeurs, personnel).

"Force est de constater que le projet est une infrastructure utile et nécessaire à la satisfaction de besoins de vie de la population", lit-on encore dans cette note justificative.

Au niveau du bruit, il est reconnu qu’il y en aura à cause des impacts répétés des balles contre les parois vitrées, les coups de raquettes et les cris des joueurs mais que les niveaux sonores mesurés dans d’autres installations "sont toutefois assez bas" et restent "inférieurs aux limites de bruits" figurant dans la réglementation wallonne. En outre, "l’implantation des terrains à plus de 300 mètres des premiers logements étudiants et/ou habitations permet d’éviter que les bruits engendrés ne deviennent une nuisance pour les habitants."

Il revient au fonctionnaire délégué de la Région de délivrer ou non le permis sollicité.