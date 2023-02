Louvain-la-Neuve : le carnaval du Blan Tchfau a retrouvé toutes ses couleurs

Ce carnaval est organisé chaque année le vendredi précédant les vacances de carnaval. L’an dernier, en raison de la crise sanitaire, le cortège n’avait pas emprunté les rues du centre de Louvain-la-Neuve et s’était contenté d’une balade dans les rues du quartier du Biréeau.

Cette année, le joyeux cortège a retrouvé son parcours dans les rues de Louvain-la-Neuve dans une belle ambiance de fête.

Une légende à plusieurs versions

La légende du Blan Tchfau raconte qu’une jeune fille se fit transformer en jument blanche pour attirer le regard du fils de la ferme de Lauzelle. Chaque soir à la nuit tombée, elle se transformait en jument dont les hennissements devaient attirer son promis et au petit matin elle redevenait une jeune fille. C’est ainsi que cheval blanc hantait l’Aurnwé… On raconte que bien des années plus tard, un homme qui s’était attardé au village et qui avait bu plus que de raison se retrouva en pleine nuit face à face avec la jument. Pensant que cette vision fantomatique était due à l’alcool, il envoya sur elle son bâton-fourche afin de la faire disparaître. Mais son bâton toucha la bête. Aussitôt, le maléfice fut rompu et l’animal se transforma en jeune fille…

Une autre version dit que la légende du Blan Tchfau trouve son origine dans la défaite napoléonienne de 1815. Car si le gros des affrontements a eu lieu sur la plaine waterlootoise, il y eut également d’autres batailles sur le plateau de Lauzelle notamment. Certaines nuits, les villageois auraient aperçu le cheval blanc de Napoléon rôder sur le champ de bataille. Et c’est alors seulement qu’on aurait érigé la chapelle du Blan Tchfau, donnant ainsi naissance à la fameuse légende…

En attendant, ce vendredi, la jument blanche a été brûlée pour chasser l’hiver…