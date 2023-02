Adelle Blackett, Oleksandra Matviichuk et Elia Suleiman, les nouveaux docteurs honoris causa de l'UCLouvain

Ce jeudi 16 février 2023, ils se sont vus décerner le titre de docteur honoris causa de l’UCLouvain qui entendait rappeler, cette année, l’importance des libertés, de la justice et de la pensée propre.

1. Oleksandra Matviichuk, la militante ukrainienne des droits humains La semaine prochaine, le 24 février, cela fera un an que la Russie a envahi l’Ukraine. Les regards se tournent donc vers Oleksandra Matviichuk, une avocate ukrainienne de 39 ans qui dirige The Center for Civil Liberties, une ONG située à Kiev, la capitale de l’Ukraine, et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2022.

Elle a mis en avant ces femmes et ces hommes ordinaires qui ont réalisé et réalisent encore des choses extraordinaires pour faire face à l’envahisseur russe, qui s’entraident, qui risquent leur vie pour résister alors que certains ont cru que l’Ukraine ne tiendrait pas bien longtemps face à une des plus importantes puissances mondiales.

La militante des droits humains a aussi insisté pour que les crimes de guerre commis en Ukraine, que son ONG documente - il y en a déjà plus de 30 000 - ne restent pas impunis. Selon elle, il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour poursuivre leurs auteurs.

"Il faut arrêter de voir les crimes de guerre sous le prisme du procès de Nuremberg lors duquel les criminels nazis ont été jugés tandis que le régime nazi s’était déjà écroulé et que la guerre était finie. Il faut mettre en place des tribunaux spéciaux dès maintenant. Cela donnerait un signal clair qu’il n’y a pas d’impunité et que les personnes qui ont commis ces crimes seront tenues responsables pour leurs actes. Cela peut sauver des vies humaines."

Oleksandra Matviichuk a en outre défendu le principe selon lequel "les décisions politiques doivent se fonder sur les droits humains". Et ce n’est pas un principe à géométrie variable : on ne peut pas promouvoir les droits humains dans son pays et fermer les yeux sur certaines pratiques dans d’autres pays.

Et de dénoncer une forme d’hyprocrisie, certains pays occidentaux continuant, par exemple, à faire des affaires avec la Russie. "La liberté n’est jamais acquise, elle est toujours en danger. Et il ne faut pas traiter avec des régimes autoritaires. Alors oui, les gens doivent accepter de payer, par exemple, le gaz plus cher si cela permet de ne pas financer des régimes autoritaires. C’est le prix de la liberté."

2. Elia Suleiman, le cinéaste palestinien L’homme de 62 ans est notamment connu pour son film, sorti en 2002, L’Intervention divine où il pointe l’absurdité du conflit israélo-palestinien et évoque la vie quotidienne dans les territoires palestiniens occupés. Cette comédie, où il manie le burlesque tout autant que la poésie, a reçu, cette année-là, le prix du jury au festival de Cannes.

À la question du recteur de l’UCLouvain de savoir quel effet un film comme les siens peut avoir sur le public, il a répondu qu’il était avant tout guidé par une quête du plaisir. "Je n’ai pas la volonté de téléguider les personnes, de les diriger mais je veux leur offrir des émotions, des moments de poésie, d’euphorie. La violence, la guerre semblent parfois entrer jusque dans nos salons. Je souhaite donc offrir des moments de répit, de suspension avec mes films qui permettent de sortir ponctuellement de cette violence."

3. Adelle Blackett, la professeure de droit canadienne Professeure de droit à l’Université McGill de Montréal, cette Canadienne de 55 ans est spécialisée en droit du travail et œuvre à l’adoption de normes pour un travail décent. Elle donne de la visibilité à ces travailleurs invisibles et vulnérables. Elle dénonce le travail forcé et les formes d’esclavagisme moderne.

"Si ces travailleurs sont invisibles, ce n’est pas forcément parce qu’on ne les voit pas, mais parce que pendant des siècles, on a pris pour acquis qu’on ne payait pas, voire très peu le type de travail qu’ils effectuent." Et de citer les personnes qui font le ménage, qui s’occupent des enfants ou des personnes âgées ou encore qui sont actives dans l’agriculture. "Ce qui les rend visible, ce sont les revendications pour qu’elles obtiennent de meilleures conditions de travail. Les visibiliser nous heurte parfois, cela nous met mal à l’aise car cela demande de transformer notre rapport au travail dans nos sociétés. Mais il y va de la justice sociale."

Pour Adelle Blackett, dans un monde globalisé, les améliorations viendront de la régulation du droit du travail sur le plan transnational.

Et si certains consommateurs pensent qu’il vaut mieux acheter des vêtements, par exemple, confectionnés en Europe, pour la professeure de droit, ce n’est pas forcément la réponse adéquate face à la problématique des conditions de travail. "Certains ont parfois de la nostalgie en se disant qu’on peut rapatrier toutes les productions et tout mieux faire ici. Mais nous vivons dans une économie globalisée depuis bien longtemps et ce n’est donc pas la solution. Il faut s’attarder sur les conditions de travail, partout dans le monde, afin de faire cesser les inégalités d’un point de vue global. Pour la confection, par exemple, il faut veiller à améliorer les conditions de travail au Bangladesh, au Cambodge, en Haïti… En tant que consommateurs, on doit éviter la fast fashion mais aussi faire comprendre à nos gouvernements qu’on est attentif à ces questions, à la façon dont est produit ce que nous consommons à la fois au niveau du respect des conditions de travail, à la fois au niveau du respect de l’environnement. Il faut dire à nos gouvernements qu’il faut chercher et mettre en place des solutions et des politiques publiques transnationales. Depuis la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh - l’usine de confection s’était effondrée tuant plus de 1 000 personnes -, les choses ont commencé à bouger, même s’il reste beaucoup à faire."

Et quand on lui demande si la mise en lumière des conditions de travail désastreuses et inhumaines sur les chantiers qataris en vue du Mondial de foot peut servir d’espoir pour que cela ne se reproduise plus, elle prend une profonde inspiration avant de dire : "Ce ne devrait pas être un espoir. Que les conditions de travail soient décentes sur ces chantiers, cela aurait dû être une condition préalable au choix du pays organisateur. Il y a eu plus de 6 500 morts sur ces chantiers, ce fut une tragédie. J’ai moi-même visité des camps de travailleurs au Qatar, c’était une catastrophe. Après l’enquête du Gardian, l’organisation internationale du travail s’est notamment rendue sur place. Mais c’était du rattrapage. Il fallait et il faut agir avant. Et ce n’est pas parce qu’une Coupe du monde est organisée en Europe qu’il n’y aurait rien à redire. C’est au préalable qu’il faut mettre en place les éléments pour que le travail soit décent et s’assurer que les règles sont respectées. Au final, il faut valoriser la vie humaine, les travailleurs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs."