Louvain-la-Neuve: l’école fondamentale Martin V a organisé sa Journée sans frontières sur le thème des Cuisines du monde.

"Une année, nous avons compté jusqu’à cinquante-cinq origines nationales différentes. Cette diversité est la grande richesse de notre école. Aussi, l’ouverture à l’interculturalité est un des moteurs de notre projet pédagogique. C’est ainsi que depuis quelques années, nous organisons une Journée sans frontières (JSF) pour accueillir la différence comme source de richesse", indiquent les organisateurs de cette journée spéciale, qui avait lieu jeudi dernier.

Une manière de vivre

La Journée sans frontières (JSF) a pour but de faire découvrir les valeurs fondamentales, l’art et l’artisanat, les aspects du quotidien et la spiritualité de différents peuples du monde. Il ne s’agit pas ici de découvrir un pays tel qu’un documentaire permettrait de le faire (paysages, tourisme, économie, faune et flore…):

"Notre volonté est plutôt de rencontrer des hommes et des femmes pour qu’ils nous partagent un bout de leur vie sur un bout de notre planète. À travers la JSF, nous voulons mettre à l’honneur et découvrir les différentes cultures présentes dans notre établissement au travers des enfants et des adultes que l’on croise, parfois trop discrètement dans la cour de récréation". Les élèves et enseignants ont ainsi pu découvrir de nombreux pays sous différentes facettes.

Dix-neuf ateliers

La JSF 2023 s’est déroulée jeudi dernier, elle s’est déclinée sur le thème des Cuisines du monde: "Cette journée s’organise dans le cadre de nos projets d’ouverture sur le monde avec une grande diversité culturelle", indique le directeur, David Foret. "Les enfants ont découvert des recettes, la culture de certains pays, de la physique, des bricolages, de la dégustation. Au total, nous avons dix-neuf ateliers. Les parents en sont les animateurs. Ils nous apportent une autre richesse. Le kot à projet Kap délices et des stagiaires étaient présents. Les titulaires voyagent avec les élèves de leur classe, ils découvrent trois ateliers au cours de la journée."