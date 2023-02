Ottignies-Louvain-la-Neuve : un projet de construction de cinq maisons à La Croix

Le terrain est délimité en partie haute par la chaussée de La Croix, en partie basse par la rue du Viaduc. Il est situé après le rond-point proche de l’école La Croix, sur la gauche en remontant la chaussée. À certains endroits, le terrain est en forte pente. Il est partiellement boisé: 35 arbres, dont 12 situés dans les zones de construction ou aux abords directs. Ils devront être abattus. Aucun d’entre eux n’est repris comme arbre remarquable.

L’ensemble de deux maisons les plus proches du rond-point se situe sur la partie la plus pentue du terrain.

Des niveaux semi-enterrés

Les gabarits des maisons sont adaptés à la configuration du terrain. Elles seront construites avec des gabarits bas en voirie, et des niveaux inférieurs semi-enterrés, largement ouverts en façade arrière sur le terrain en contrebas. Au rez-de-chaussée, il est prévu un garage, des espaces de vie et une grande terrasse pour la maison 1. Une suite parentale avec terrasse est prévue à l’étage de la maison 2, avec des chambres en rez-de-jardin et des caves. Le terrain accueillant les maisons 3 et 4 est en pente plus douce. L’organisation architecturale y est plus classique. Le gabarit de la maison située rue du Viaduc est rez + 1 avec deux volumes secondaires.

Les maisons seront toutes construites en recul de la voirie, de manière à pouvoir stationner deux véhicules devant chaque habitation. L’ensemble est réalisé avec des toitures plates.

Le dossier peut être consulté jusqu’au lundi 13 février au service communal de l’Urbanisme après avoir pris rendez-vous 24 heures à l’avance (010 43 62 70, urbanisme@olln.be)

Les réclamations et observations peuvent être transmises jusqu’à cette même date par e-mail ou par courrier à Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 35, à 1340 Ottignies.