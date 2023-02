Ottignies-Louvain-la-Neuve: nouveau permis pour le parking à la Balbrière (Limelette)

Ce parking, en forme de pergola, était conçu initialement avec une structure en bois recouverte de plantes rampantes pour permettre aux voitures d’être protégées du soleil. Le bois a été remplacé par l’acier galvanisé, plus facile à entretenir et plus durable.

Des modules de béton en L d’une hauteur de 1,2 mètre devaient séparer le parking du parc qu’il longe. Ils ont été remplacés par des bordures. Le portail d’accès situé entre le parking et le parc s’est avéré peu pertinent vu la possibilité de le contourner aisément. Enfin, le promoteur avait initialement programmé de placer une maçonnerie de parement sur les bétons en L de soutènement des terres. Étant peu visible de l’espace public, et encore moins lorsque les voitures sont garées, cette maçonnerie de parement s’est avérée inutile.

Ces modifications ont nécessité la régularisation du permis. Un nouveau permis est donc demandé par la SA Les Jardins de la Balbrière.

Enquête publique jusqu’à lundi

Le dossier est à l’enquête publique jusqu’au lundi 13 février. Il est possible jusqu’à cette date de faire part de réclamations et observations par courrier à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 35, à Ottignies, ou par e-mail à l’adresse urbanisme@olln.be. Le dossier peut aussi être consulté au service urbanisme moyennant prise de rendez-vous, par e-mail ou par téléphone au 010 43 62 70.