Ottignies-Louvain-la-Neuve : stop au racisme dans le sport

"Nous souhaitons ainsi rappeler aux clubs sportifs, aux joueurs et aux supporters, que le racisme n’a pas de place dans le sport. Le sport peut être un outil puissant dans la lutte contre le racisme, pour la promotion de la tolérance et de l’égalité", a indiqué Benoît Jacob, échevin des Sports, lors de la cérémonie de lancement qui s’est déroulée en présence de Köle Gjeloshat, vice-président du Panathlon, et de Thierry Witsel, fondateur il y a deux ans de l’association "Stop racism in sport". Ce dernier a ainsi voulu lutter contre une recrudescence de faits de racisme et d’intolérance dans le sport.

"Le sport est un domaine où sont rassemblés les gens de toutes les cultures, religions et races, une activité soutenant l’égalité et la diversité. Malheureusement, il y a encore trop de cas de racisme dans le monde sportif, a ajouté Benoît Jacob. Seuls les sports où la mixité, la popularité et les enjeux financiers sont moindres, sont relativement préservés. Pour combattre le racisme dans le sport, un travail de fond est nécessaire. Cela passe notamment par davantage de dialogue avec les sportifs et ce, dès le plus jeune âge, et par la formation des éducateurs sportifs à la gestion des conflits et aux problématiques interculturelles."