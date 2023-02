Louvain-la-Neuve : l’Association des Habitants a fêté la Chandeleur

Le nouveau conseil d’administration de l’AH, co-présidé par Lou Hendrijckx et Jan Dubois, a voulu relancer une activité en début d’année. Une première fête de la Chandeleur s’est ainsi déroulée dimanche dernier sur la Grand-Place: "Plusieurs personnes voulaient une nouvelle activité en début d’année. Nous avons donc initié cette fête de la Chandeleur, signale Jan Dubois. L’idée est que les habitants se retrouvent de manière conviviale".

Les membres du conseil d’administration ont préparé plus de 500 crêpes vendues au prix de 1 €, tout comme les boissons, vin et chocolat chaud: "L’objectif n’est pas de faire du bénéfice mais de rentrer dans nos frais et surtout de se retrouver", poursuit Jan Dubois.

La fête a connu un beau succès. Le Circokot a assuré une animation, les enfants étaient invités à décorer des lampions et à les emporter avec eux lors de la balade aux flambeaux autour du lac prévue en fin de journée, en clôture de la fête: "Nous avions placé des petites bougies électriques dans les bocaux", signale Lou Hendrijckx.