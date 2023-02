Rhum oblige, les clients étaient accueillis dans une ambiance pirate, comme s’ils prenaient un verre dans les quartiers du capitaine. Crochets, bandeaux noirs et perroquets en moins. À la barre, Pierre et Jean-Philippe, le patron, pour servir et conseiller les marins d’eaux douces assoiffés. Rhum en dégustation, cocktails classiques ou d’inspiration, il y en avait pour toutes les papilles et toujours avec ces petites sucreries pour accompagner les verres. La signature des lieux.

Pierre a commencé il y a deux ans, en tant qu’étudiant, le temps d’un été: "Finalement, je suis tombé amoureux du DecoRhum et lui de moi." Pierre est alors resté un hiver de plus en compagnie de l’ancien gérant, et quand ce dernier est parti, il a repris sa place. Le moussaillon est devenu le second à bord.

« On se sent aimés et soutenus »

Une aventure commencée en 2010, mais toutes les bonnes histoires ont une fin. Et comme pour le reste du secteur Horeca, les affaires prennent l’eau. Tout augmente: les énergies, le loyer, les rhums et même… les bonbons. "On a décidé de ne pas commencer à vendre les mojitos à 10 €. On voulait garder un prix abordable et ne pas demander aux gens de dépenser un salaire chez nous", confie Pierre.

Même si les tonneaux ont beau être bien remplis, parfois, cela ne suffit pas pour mener la traversée à terme. Pourtant, rien n’empêchait la camaraderie. Durant la dernière semaine d’ouverture, le DecoRhum avait prévu une longue chasse aux trésors. Une bonne idée pour parcourir la carte et finir les fonds de cales: "C’est un coup au cœur. On voit une dernière fois nos clients donc ce n’est pas facile. Par contre, on se sent aimés et soutenus."

Mais pas question de rester à quai pour Pierre et Jean-Philippe. Ils reprennent les flots sous un nouveau pavillon: un food truck. Ou plus exactement, un cocktail truck. L’équipage sillonnera les routes dans un nouveau navire et proposera à chaque destination des dégustations. Un moyen d’animer mariages, afterwork, anniversaires et tant d’autres événements. "Avec cette idée, on garde le DecoRhum tout en renforçant l’esprit pirate du bar." Pierre et Jean-Philippe ne l’ont pas amer, bien au contraire.