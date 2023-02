Des congés de détente… dans les musées avec Marmaille & Co

Marmaille & Co, une initiative de l’ASBL Musées et Société en Wallonie, a créé il y a plus de dix ans un réseau de musées wallon et bruxellois qui partagent cette vision.

Ce réseau compte aujourd’hui 69 membres qui travaillent ensemble, échangent des idées et élaborent des stratégies pour attirer les familles. Ils proposent des activités ludiques, des ateliers intergénérationnels ou encore des animations durant les congés scolaires.

Mercredi au Bois des Rêves (lire ci-contre), Marmaille & Co a présenté son programme 2023 qui regroupe toutes ces initiatives à tester en famille, du musée Gaspar d’Arlon au Train World de Bruxelles, en passant par l’écomusée du Viroin à Treignes ou l’Aquarium-Museum de Liège. Impossible de tout détailler, mais le programme complet pour les congés scolaires mais aussi en dehors de ces périodes est consultable sur le site www.museozoom.be.

©EdA

En ce qui concerne les "congés de détente" (anciennement congés de carnaval) qui arrivent bientôt, les idées ne manquent pas et les institutions du Brabant wallon ne sont pas en reste. En effet, cinq musées de chez nous participent. Dont l’Abbaye de Villers, qui vient tout juste de rejoindre le réseau Marmaille & Co.

En plus d’accueillir les familles au quotidien sur le site cistercien, les animateurs ont imaginé un "Jeu du Cloître" à essayer en famille ou entre amis le 5 mars, de 14h à 16 h. Il s’agit de relever une quinzaine de défis pour remonter la piste du trésor des moines… Attention, les réservations sont obligatoires.

Laurent Bibot lit les aventures du Petit Nicolas

La Fondation Folon, elle, profite de la prolongation de l’expo Sempé: le 18 février, on pourra venir y écouter Laurence Bibot lire quelques aventures du Petit Nicolas. Deux ateliers intergénérationnels sont également programmés: celui du 22 février tournera autour de Sempé tandis que le 1er mars, on pourra tester le nouveau concept "Je vous écris", couplé à une visite du musée.

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine, installé au sein du Bois des Rêves, a imaginé deux semaines de vacances sur le thème des pirates. On pourra réserver la première semaine des tranches horaires pour se lancer dans une chasse au trésor, et des stages seront proposés durant la deuxième semaine de ces congés de détente.

À Louvain-la-Neuve, le Musée L a prévu des journées "famille" les 22 février de 10h à 15h et le 26 février de 11h à 15 h. Sur réservation, on pourra passer du temps à observer les œuvres du musée, avant de s’essayer à la création.

Enfin, le Dernier Quartier général de Napoléon, à Vieux-Genappe, permettra le 1er mars à 14h de suivre en famille les traces de Louis, jeune palefrenier enrôlé comme tambour dans un régiment d’infanterie de l’Empereur.