Ottignies-Louvain-la-Neuve: on entretenait ce lundi les cabanes de saule du bois de l’Escavée

À l’initiative de l’école communale de La Croix, de la Maison du développement durable (MDD) et du service Environnement d’Ottignies-LLN, une opération d’entretien s’est déroulée lundi matin dans le bois de l’Escavée, proche de l’école. L’opération consistait à entretenir les deux cabanes de saule (on parle aussi de "tipis") ainsi que la mare et l’hôtel à insectes.