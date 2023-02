Ottignies-Louvain-la-Neuve: le groupe 54 d’Amnesty et la Ville soutiennent Olivier Vandecasteele

Trois bannières ont été placées sur le territoire de la ville, à la demande du groupe 54: "Deux d’entre elles sont placées à Louvain-la-Neuve, dans la Grand-Rue et dans la rue Charlemagne. La troisième est installée à l’hôtel de ville, à Ottignies donc. La Ville entend ainsi soutenir l’action menée par Amnesty", indique la bourgmestre, Julie Chantry.

Le mardi 21 février, une motion sera présentée au conseil communal: " Cette motion demandant la libération d’Olivier Vandecasteele sera ensuite envoyée au gouvernement fédéral et au ministère des Affaires étrangères ", signale l’échevin des Droits humains, Abdel Ben El Mostapha. Il est demandé à la population de signer la pétition demandant la libération du détenu. Cela peut se faire via un QR code placé sur les bannières et les affiches ainsi qu’en ligne sur le site http://www.amnesty.be/OVDC.