"Chiens de faïence", une pièce qui ne fait pas dans la dentelle au Théâtre Blocry

Sur un fond musical de death metal, un homme débarque avec sa compagne dans les coulisses d’un concert. Il est le père de la chanteuse et veut féliciter sa fille pour sa performance, mais un grand type chargé de la sécurité fait barrage. Très contrarié, le père monte dans les tours et laisse rapidement paraître le visage d’un homme peu commode, pour ne pas dire d’un sale type. Face à lui, impassible, le gars de la sécurité se raidit, tandis que la compagne tente de se désolidariser des excès de langage et des provocations de celui avec qui elle a choisi de partager sa vie, même s’il est infect…