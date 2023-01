Michel d’Oultremont présente « Sauvages ! » à Louvain-la-Neuve : « Je prends même des photos au fond de mon jardin »

Sauvages ! est la nouvelle exposition proposée par UCLouvain Culture au Forum des Halles, à Louvain-la-Neuve. Elle y est visible, gratuitement, jusqu’au 14 avril et elle n’est à pas manquer tant les clichés, que le photographe ne retouche pas par ordinateur par après, sont splendides, à l’image de ce majestueux faisan de Colchide, de cette hermine blanche qu’on devine dans une immensité neigeuse ou de cette mésange bleue en plein atterrissage.

Michel d’Oultremont, racontez-nous votre nouvelle exposition.

Elle compte 24 photos pour la plupart réalisées en Belgique (NDLR : une a été faite en Suisse) et dont la majorité n’a jamais été exposée auparavant. Certaines images sont très sombres car elles ont été prises au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Il y a aussi pas mal de photos captées en hiver, dans la neige. Trois couleurs dominent donc l’exposition : le noir, le blanc et le jaune-orange.

En montrant des animaux vus en Belgique, le message est de montrer qu’il ne faut pas aller loin pour s’émerveiller de la nature qui nous entoure ?

Tout à fait. Pas besoin d’aller au Kenya, aux États-Unis ou ailleurs au bout du monde pour voir de belles choses. Il y a des merveilles à voir à côté de chez nous. Je prends même des photos au fond de mon jardin, à quelques pas de ma porte d’entrée!

Photographier un animal ici en Belgique ou à l’étranger, l’approche est-elle différente ?

Pas vraiment, si ce n’est qu’en Belgique, je peux prendre le temps pour mon affût et retourner au même endroit jusqu’à ce que je prenne la bonne photo. À l’étranger, même si je pars un mois, le temps reste limité.

Au niveau de l’observation, en dehors de l’Union européenne, les animaux sont généralement moins farouches et ils sont donc plus faciles à prendre en photo. Ici, ils sont plus farouches, plus peureux et je dois donc être bien camouflé pour les voir et faire une image.

Quelle est la photo de l’exposition qui vous plaît le plus ?

Celle d’un blaireau sortant de son terrier aux dernières lueurs du jour, un été, juste après un orage. Cela explique les couleurs très orangées de la forêt. J’ai pris cette image au grand-angle pour avoir tout le paysage et ainsi montrer l’animal dans son environnement.

« L’esprit de la forêt », tel est l’intitulé de cette photographie de Michel d’Oultremont. ©EdA

Quand vous partez dans la nature, vous avez déjà une image en tête ?

Pas vraiment. Tout d’abord, pour mes affûts, je recherche des endroits esthétiques, tant au niveau du paysage que de la lumière. C’est ce qui prime. Ensuite, je prends en photo tout ce qui passe par là, que ce soit un cerf, un chevreuil, une mésange.

Pour le reste, en photographie animalière, c’est toujours un peu la surprise. Je souhaite voir une hermine, mais c’est un renard qui passe. J’attends une mésange et je reviens avec une photo d’un cerf. Après, si je veux voir une espèce bien précise, j’essaye de trouver le meilleur endroit pour la voir.

Quel animal en Belgique aimeriez-vous prendre en photo ?

Le pic noir, un oiseau magnifique qui vit dans nos forêts. J’ai quelques clichés de lui mais pas encore quelque chose de top. Mais il y a beaucoup de mammifères que j’aimerais bien immortaliser, même si c’est avant tout l’ambiance, les comportements des animaux davantage que l’espèce qui m’intéresse. Ce n’est pas la rareté d’un animal que je recherche. Ce qui m’importe, c’est la beauté que l’image dégage.

Le 20 mars 2023, à 19 h, aux Halles universitaires, UCLouvain Culture propose une rencontre avec Michel d’Oultremont et Tanguy Dumortier, présentateur du « Jardin extraordinaire » (RTBF) sur le thème « Voir, observer, contempler ». Cette soirée marque l’ouverture du Printemps des sciences. Inscriptions obligatoires : www.printempsdessciencesucl.be/evenement/6/activite/648.