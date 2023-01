Louvain-la-Neuve : un appel est lancé aux artistes pour participer à la Melting Night

La Melting Night se déroulera à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve, le 14 avril prochain. "Il s’agit d’une soirée festive organisée pour favoriser la rencontre entre personnes jeunes et adultes porteuses ou non d’un handicap, explique Christian Brodkom, enseignant à l’école Escale et responsable de l’ASBL Les Passeurs. Le projet est porté par les élèves de l’école Escale, école de type 5 attachée à la clinique Saint-Pierre, par des élèves d’Escalpade, école de type 4 pour jeunes avec un handicap physique, ainsi que par l’ASBL Les Passeurs dont l’objectif est d’accompagner les personnes porteuses d’un handicap physique dans la réalisation de leur rêve."