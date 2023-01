Ottignies-Louvain-la-Neuve : l’académie invitée à la cérémonie des vœux de la Ville

La bourgmestre, Julie Chantry, a dressé le bilan des deux années écoulées avant d’évoquer les dossiers à venir.

Elle a rappelé les crises successives depuis 2021: la crise du Covid-19, les inondations de juillet 2021, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les coûts énergétiques. Elle n’a pas éludé la crise politique locale de janvier 2022 – tout en la jugeant anecdotique par rapport aux autres événements – au cours de laquelle la majorité en place a vacillé: "Nous sommes repartis ensemble dans un esprit positif et collaboratif après avoir redéfini nos priorités et nos modes de fonctionnement".

Des choses positives ont aussi vu le jour: la célébration des 50 ans de Louvain-la-Neuve, l’ouverture d’une antenne de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés à Louvain-la-Neuve, la réalisation du skatepark, le début des travaux de la nouvelle piscine, l’accueil des Special Olympics, le retour des 24 Heures vélo, l’expérience de la navette autonome, la mise en place d’un Proxibus pour Rofessart et La Chapelle aux Sabots (qui peine à se trouver un public), les travaux du RER en gare d’Ottignies, le raccordement du parking P + R à l’E411, ainsi que de nombreuses initiatives en matière de participation citoyenne.

Première demande de permis par Matexi

Quant à l’avenir, "la demande de permis pour la nouvelle gare est à l’examen chez les fonctionnaires délégués. Le plan d’aménagement de la zone des Droits de l’homme, où le parking actuel sera remplacé par un parking en structure de 1 000 places et du logement est en cours de finalisation. La reconfiguration du centre d’Ottignies, et plus précisément de la zone du Douaire, puis le futur quartier des Bétons Lemaire, verra une prochainement une concrétisation avec le dépôt de permis de la société Matexi pour une première phase. Les services communaux synthétisent actuellement les demandes et propositions issues des ateliers participatifs relatifs à la place du centre d’Ottignies. À Limelette, la demande de permis pour la partie sud du projet Samaya, proche de la gare, avec environ 800 logements, vient d’être déposée. L’enquête pour le schéma d’orientation local des abords de l’Esplanade est terminée. La zone sera multifonctionnelle, la porte est fermée à une extension de l’Esplanade…"

Julie Chantry a encore évoqué la rénovation de trois bâtiments: le Centre culturel, la plaine des Coquerées et l’école de Blocry. Une centrale biomasse alimentera le Centre culturel, l’école du Centre, l’administration communale et l’hôtel de ville.