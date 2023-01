Ottignies-Louvain-la-Neuve : Chiens de faïence , « c’est une comédie de mœurs »

Héloïse Jadoul, comment vous est venue l’idée de vous emparer du texte « Chiens de faïence » ?

Vincent Lecuyer et moi nous connaissions, et j’avais vu ses deux précédentes pièces. J’aime beaucoup son style d’écriture et je le lui avais dit. Il y a quelques années, avant le Covid, il m’a mis ce texte entre les mains. Il l’avait écrit il y a environ dix ans. J’ai immédiatement eu envie de le mettre en scène.

C’est donc un propos tout à fait contemporain…

Oui, même si le monde a beaucoup changé en dix ans, cela reste évidemment très actuel.

Qu’est-ce que cela raconte ?

Sans vouloir trop dévoiler, nous sommes dans un couloir pendant un concert de death metal. Alors qu’Alice, la chanteuse du groupe, vient de sortir de scène, son père Anton veut aller la féliciter. Mais Mohammed, le gars de la sécurité, refuse de le laisser passer. Ainsi que la femme qui l’accompagne. Le face-à-face entre les deux hommes va devenir de plus en plus violent. Il y a une tentative de domination de la part du quinquagénaire qui pense que tout lui est dû, que personne ne peut lui refuser de voir sa fille… certainement pas Mohammed de la sécurité… On assiste à la mise en place de mécanismes de rejets bien connus, d’un discours suffisant avec des amalgames, des raccourcis, etc. Avec la belle-mère qui tente vaguement d’exister. Fondamentalement, c’est le patriarcat encore tellement présent dans notre société qui est questionné, incarné par Youri Dirkx, qui joue le père.

Youri Dirkx est un comédien flamand…

Et un excellent bilingue, mais avec un bon accent malgré tout. Ça m’amusait d’avoir cet accent. Ce père est une caricature, il est grotesque. Tout comme la belle-mère.

Comment avez-vous fonctionné pour travailler avec l’auteur ?

Vincent m’a totalement fait confiance et il n’est absolument pas intervenu dans la création. Il aurait pu, mais c’était son choix. Je me suis donc totalement approprié le texte, comme je l’aurais fait avec un auteur mort, si je peux dire. J’en livre une lecture qui m’est propre et, sans doute, un peu différente de celle que Vincent aurait faite.

Parce qu’il est un homme, et qu’il a une quinzaine d’années de plus que vous ?

Oui, parce qu‘en tant que femme, je me suis projetée dans le personnage de la fille et j’ai cherché à lui donner de l’épaisseur.

Cette pièce est, dites-vous, une comédie de mœurs. Car on rit beaucoup, à condition de prendre de la hauteur…

Ce n’est pas un rire au premier degré car il est question de stéréotypes, de caricatures sur des questions de société. Mais il faut en rire, prendre de la distance avec ces propos parfois infects. Le rire permet de tenir la réalité à distance et le théâtre permet cela.

Vous venez de jouer une dizaine de représentations à Bruxelles, au Rideau. Là-bas, vous avez joué avec un public en bi-frontal.

Et ce ne sera pas le cas ici, pour des raisons techniques. Cela nous oblige à repenser un peu l’espace mais par contre, les personnages sont bien rodés.

Et vous conseillez de venir voir cette pièce avec des adolescents.

Oui, je pense que dès 14 ans, ils seront très intéressés par le propos. Même si c’est intense et parfois dur.

Du 31 janvier au 11 février au Théâtre Blocry, à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Réservations: 0800 25 325. levilar.be