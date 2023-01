Louvain-la-Neuve : la scintilampe et la veilleuse lettrée, idées lumineuses de deux mini-entreprises

LightsOn: la scintilampe

À l’école internationale Le Verseau à Bierges, neuf élèves de 5e secondaire ont créé des lumières décoratives dans des bocaux. Le nom de leur mini-entreprise: LightsOn. Le nom de leur produit: la scintilampe. "Nous récupérons des bocaux dans lesquels on installe des décorations mises en évidence par une lumière LED. Nous plaçons une cellule photovoltaïque pour l’alimentation de la lampe. Un interrupteur permet de couper l’alimentation électrique. Les décorations sont faites à la main, il peut s’agir de peinture, de paillettes, de coquillages. Nous utilisons des matériaux de récupération. Nous achetons juste le bâton lumineux à enfoncer dans le jardin sur lequel sont fixées la cellule et la lampe. Nous désolidarisons ces derniers du bâton pour lequel nous recherchons une application. Nous achetons également l’interrupteur", explique Leya Walton, en charge du marketing au sein de la mini-entreprise.

Les actionnaires ont avancé 79 parts à 7 €: "Nous vendons nos scintilampes au prix de 15 € pour les petits bocaux, 20 € pour les plus grands. L’objectif est d’abord de rembourser les actionnaires. Si nous dégageons des bénéfices, nous les verserons à l’ASBL Sans Collier. Une première vente a été organisée à Noël à Auderghem mais il y a plus de monde ici à Louvain-la-Neuve. Nous avons déjà vendu 20 scintilampes. Nous en avons refait autant. Nous avons jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les ventes. Nous cherchons des bocaux mais avec un couvercle assez grand pour pouvoir y installer l’interrupteur et la lampe".

Nimky: la veilleuse lettrée

De leur côté, cinq élèves de rhétorique de l’athénée d’Ottignies ont créé la mini-entreprise Nimky et vendent des veilleuses en résine. Au départ, ils avaient songé à commercialiser du thé à bulles (ou bubbles tea), mais "nous avons fait une étude de marché, et ce n’était pas rentable", signalent-ils. L’idée de réaliser des veilleuses en résine ayant la forme des lettres de l’alphabet leur est venue via TikTok: "Elles peuvent servir de décorations sur un bureau, lors d’un mariage ou tout simplement comme illuminations".

La fabrication de ces veilleuses est relativement coûteuse: "Il faut compter entre 150 € et 170 € pour 10 litres de résine. Pour la confection, nous choisissons des moules dans lesquels on fait couler la résine. On ajoute un durcisseur, on mélange pendant trois minutes. On place ensuite les lampes LED et on remet une couche de résine dessus. Il ne serait pas possible de les réaliser d’une traite, la résine ne sécherait pas convenablement. On réalise les veilleuses au fur et à mesure des commandes".

Ils vendent leurs veilleuses au prix de 15 €: "Nous n’en avons pas encore beaucoup vendu. Nous devons en vendre 50 pour rentrer dans nos frais. Nos actionnaires ont investi 500 €. Nous avons participé aux marchés de Noël de Court-Saint-Étienne et de l’école. Ici à l’Esplanade, c’est notre troisième journée de vente…"

