Budget participatif d'Ottignies-Louvain-la-Neuve : OLLN 2.0-MR avait pourtant dit que ce n’était pas une priorité

Un budget de 30 000 € est prévu pour soutenir des projets portés par des collectifs de citoyens ou des associations.

Kayoux plaide pour un beau budget profondément participatif

Pour Kayoux (minorité), la Ville devrait disposer d’un budget participatif avec un grand "b" et un grand "p" pour beau budget profondément participatif. "Cela augmenterait l’intérêt des citoyens et l’ambition des propositions reçues", assure Valérie Depauw.

Le chef de file d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren abonde, relevant que Braine-l’Alleud débloque 100 000 € pour son budget participatif et Genappe 50 000 €. "Sur le principe même du budget participatif, on est à 100% favorable et on aura à cœur de le soutenir lors d’un prochain budget s’il était un peu revu à la hausse."

Voilà un revirement qu’a, forcément, pointé la bourgmestre. En novembre dernier, lors de la discussion sur le budget, Anne Chaidron (OLLN 2.0-MR) avait dit que ce projet n’était pas une priorité budgétaire au vu de l’état des finances communales.

Mardi soir, Nicolas Van der Maren, qui n’était pas présent en novembre dernier au conseil, a tenté d’écoper, expliquant que ce budget était insuffisant pour mener des projets de plus grande ampleur. "Est-ce que c’est juste un petit jouet pour faire croire à tout le monde qu’on fait de la participation citoyenne ou est-ce que, réellement, on donne à la population des moyens de s’investir dans des projets qu’ils décident eux-mêmes ?"

Le règlement a été approuvé à l’unanimité. Les candidatures sont à rentrer pour le 15 mars 2023 au plus tard : www.olln.be/budgetparticipatif.