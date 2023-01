Louvain-la-Neuve : le Rock System de retour pour ses 10 ans

Financement participatif

Pour l’instant, aucun nom n’est confirmé. La programmation est en cours. Comme le crowdfunding de l’événement, qui se clôture le 6 février. Sans connaître le line up, les festivaliers sont invités à réserver leurs places. Un moyen de soutenir le projet. "C’est la crise en ce moment. Les gens réfléchissent à deux fois avant de dépenser de l’argent. Cela s’est généralisé dans toute l’industrie musicale. Les concerts ne se remplissent plus du tout, hormis pour les gros artistes qui vont accaparer l’attention. Même si j’imagine de belles têtes d’affiche, mon festival reste indé. Le stress du remplissage est donc présent. Je ne peux pas prendre le risque de vendre les places la semaine avant l’événement. Il faut réussir à créer l’urgence bien à l’avance."

Au total, 125 préventes sont déjà vendues, sur les 200 places espérées lors du financement participatif. L’idéal ? Remplir la Ferme du Biéreau et être sold out, avec 500 places vendues. Le crowdfunding est un bon moyen de sonder le public du Rock System. "Les amis du Rock System de l’époque, est-ce que ça vous chauffe ? Est-ce que vous faites confiance à l’événement ? Il faut se battre pour chaque ticket, cela reste incertain. Mais je ne peux pas prendre le risque financier sur mes épaules. Il faut qu’on atteigne l’objectif."

Après quatre années sans Rock System, l’organisateur est heureux de retravailler sur l’événement. "Je suis le premier fan des artistes que je programme. Et c’est gai de faire vivre la scène locale. Quand 500 personnes viennent et se prennent les claques que je me suis prises en découvrant les artistes, ça me touche. Il y a quelque chose de grisant là-dedans, qui me manquait clairement." Depuis qu’il a repris sa casquette d’organisateur de festival, Boris reçoit des dizaines de mails par jour de jeunes projets. "Je prends vraiment le temps de tout écouter parce que ça me permet de découvrir de nouveaux projets qui sont super cool. La difficulté, c’est d’annonce qu’il n’y a que six places dans le line up." Si cette nouvelle édition se passe bien, il pense donc à relancer complètement le festival. "Sur dix ans, ce seraient alors 60 artistes locaux mis en avant."