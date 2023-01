"On ne va pas refaire le débat, mais on constate que vous persistez, vous signez et vous vous enfoncez d’une certaine façon, a lancé le chef de file d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren. Pour nous, il s’agit toujours d’une dépense importante inutile. Les vélos empruntent déjà ce chemin. En outre, le budget est encore plus élevé. Or l’idée en négociant avec les sociétés ayant répondu au marché public était de revenir vers les 400 000 €. Ici, on est encore à 425 000 €. On cherche peut-être désespérément à dépenser les impôts qui ont augmenté lors cette mandature."

Si le point est repassé au conseil, c’est que le cahier des charges a été modifié parce que l’administration communale a négocié avec les firmes pour rester dans le budget, a expliqué l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).

Un des derniers maillons qui est « inconfortable »

Ce dernier a réexpliqué pourquoi il fallait aménager cette portion de chemin de plus ou moins un kilomètre, située entre les points-nœuds cyclables 27 et 44, en bi-bande de béton avec la partie centrale enherbée. Dans les alentours, c’est un des derniers maillons considéré comme inconfortable pour les cyclistes, hormis la place communale et la rue Vanderdilft, en pavés, mais auxquelles on ne touchera pas car non seulement, elles sont en bon état mais en plus, elles font partie du patrimoine local.

En septembre, "vous pointiez le bétonnage des chemins de campagne. Mais l’aménagement n’entravera pas le caractère rural du chemin", assure l’échevin, citant, photo à l’appui, le chemin des Veneurs où un tel aménagement a été réalisé.

Le chemin des Veneurs a été cité en exemple par l’échevin de la Mobilité ottintois. C’est ce type d’aménagement qui sera effectué au chemin n°16. ©ÉdA

En outre, ce tronçon est utile pour rejoindre, via Lasne, Braine-l’Alleud et Waterloo, " comme me le disent les cyclistes mais aussi la bourgmestre de Lasne (NDLR : Laurence Rotthier, MR) . "

Lasne participe au financement du projet (quelque 38 000 €), de même que la Province (plus ou moins 67 000 €) et la Région (100 000 €).

Au moment de se prononcer, les élus OLLN 2.0-MR ont, à nouveau, voté contre. Kayoux s’est évidemment abstenu tandis que la majorité (Écolo, Avenir, PS) a approuvé le projet, y compris Yves Leroy et Vincent Malvaux, tous deux Avenir, qui s’étaient abstenus en septembre dernier.