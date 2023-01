Ottignies-Louvain-la-Neuve : focus sur l’animation extrascolaire, un vrai métier

Si le statut du personnel engagé par l’ISBW est plus que correct, ce n’est pas toujours le cas: "La plateforme Extrascool regroupe plusieurs acteurs du secteur extrascolaire. Nous travaillons à l’amélioration du statut du personnel. Dans certains cas, le personnel a un contrat précaire, parfois de 15 heures. Nous travaillons aussi à la valorisation du métier. Nous avons créé une vidéo dans laquelle les animatrices présentent leur quotidien. Nous préparons une journée des familles au cours de laquelle les parents seront invités à assister à l’accueil pour savoir comment leurs enfants sont pris en charge", indique Laudine Lahaye, représentante de la plateforme.

Un travail en horaire coupé

La Wavrienne Anita Mukerabirori est engagée par l’ISBW pour l’animation du temps libre à l’école de Blocry, à Ottignies: "J’y suis animatrice depuis 17 ans. J’ai un CDI de 35 heures. J’ai suivi une formation d’animatrice avant d’être engagée. Je travaille à Blocry durant l’année scolaire, à Beauvechain et à Jodoigne pendant les vacances . Accompagner les enfants, croiser leurs regards, leurs sourires, j’aime cela".

Elle travaille en horaire coupé, le matin avant le cours, dès 6 h 30, le soir après ceux-ci jusqu’à 18 h, voire 20 h. Après les cours, les animatrices ont en charge la surveillance d’environ 150 enfants. Après les départs en bus, ces enfants sont entre 40 et 50. Les animatrices ne s’occupent pas des devoirs, "sauf si l’enfant n’a pas terminé durant l’école des devoirs. Au besoin, on l’aide, selon nos compétences. Nos activités sont le plus souvent ludiques. Nous formons des groupes en fonction de l’âge des enfants". L’animatrice est le relais entre l’école et les parents: "L’école nous informe si l’enfant a rencontré des difficultés pendant la journée. Nous répercutons cette information auprès des parents". Le temps libre, c’est aussi le mercredi après-midi: "Nous avons alors l’occasion de faire des balades".