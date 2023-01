La Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve acquiert un appartement neuf pour 35 000 €

Les promoteurs, qui incluent aussi Thomas et Piron, ont accepté de céder un appartement gratuitement à la Ville en charge d’urbanisme, non compris la cave et l’emplacement parking.

Quand des promoteurs immobiliers viennent avec un projet de 10 logements ou plus, la Ville négocie de telles charges en vue de conserver une certaine proportion, autour des 10%, de logement public sur son territoire.

Parfois, la Ville en conserve la gestion, parfois, elle les confie à son CPAS, à une société de logement public ou au CLT (Community Land Trust), ce qui devrait être le cas de l’appartement de l’avenue des Villas. "Ainsi, avec les revenus de la location, le CLT peut avoir des moyens pour mener son projet" de faciliter l’accès à la propriété, nous explique la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo).