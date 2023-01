Ottignies-Louvain-la-Neuve : préavis de grève à la Résidence Le Lothier

Les griefs du personnel sont nombreux: " Des travailleurs dans l’impossibilité d’exercer correctement leur fonction engendrant une perte de sens du travail ; des travailleurs devant courir pour assurer un minimum de qualité auprès des résidents ; des travailleurs convoqués par la direction pour justifier des absences déjà justifiées ; des changements d’organisation du travail qui sont imposés ; une délégation syndicale empêchée d’exercer ses missions… C’est cela aujourd’hui la dure réalité des travailleurs de la Résidence Le Lothier du groupe Armonea.

Depuis plusieurs mois, la situation au sein de la résidence se dégrade et ce, malgré les interpellations répétées de la délégation syndicale afin de prévenir que ce n’est plus tenable sur le terrain.

Pour les travailleurs la priorité est, et sera toujours, la dispensation de soins, l’accompagnement et une prise en charge de haute qualité des résidents. Mais cela ne doit plus se faire au détriment de la santé, des conditions de travail et du bien-être du personnel.

C’est pourquoi nous demandons: l’engagement de personnel supplémentaire dans les fonctions de soins et de non-soins ; de permettre au personnel de soins (infirmières ; aides-soignantes) et de réactivation (ergothérapeutes ; logopèdes) de se concentrer sur leur fonction principale et de ne plus devoir assumer des tâches d’hôtellerie et/ou d’animation ; le respect des attributions d’emplois Maribel notamment pour l’équipe mobile de soins ; que le personnel soit écouté, et surtout entendu, par la direction locale lors notamment des réorganisations du travail ; que la direction locale change d’attitude vis-à-vis du personnel et de la délégation syndicale.

L’employeur prétend qu’il ne peut pas faire plus financièrement, mettant en avant l’absentéisme du personnel ainsi que la pénurie dans certaines professions. Il pointe également la délégation syndicale qui, selon lui, créerait une mauvaise ambiance. Une manière de ne pas assumer ses responsabilités et de détourner l’attention des vrais problèmes.

N’étant pas entendus et étant dans l’impossibilité de pouvoir continuer un dialogue social local apaisé, nous n’avons pas eu d’autres choix que de déposer un préavis de grève "