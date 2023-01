La mobilité électrique au menu du conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

1. Des stations de mobilité électrique partagée Ottignies-Louvain-la-Neuve a été choisie par la Région, comme quatre autres Communes (Wavre, La Bruyère, Gembloux et Namur), pour être commune pilote du projet eHubs porté par le programme européen Interreg.

Ce projet vise à installer des stations de mobilité électrique partagée. L’objectif est de favoriser le transport intermodal et ainsi réduire l’usage de la voiture individuelle en proposant des solutions aux usagers permettant de couvrir les ultimes kilomètres jusqu’à leur destination finale.

C’est pour cela que, si la localisation précise des stations n’est pas encore définie, des sites ont été sélectionnés dont les deux gares, la gare des bus de Louvain-la-Neuve et le centre-ville ottintois.

Concrètement, il est prévu que 40 vélos électriques, 5 vélos cargos électriques et 1 voiture électrique soient mis à la location en libre-service.

Au conseil communal, le point est purement administratif mais il permettra au projet d’avancer. Il doit être opérationnel au plus tard en juin 2024, nous dit l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).

2. Seize bornes de recharge électrique Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), souhaite équiper la Wallonie de 6 000 points de chargement pour les véhicules électriques d’ici 2026 dont 4 000 points sur le domaine public. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, 16 bornes de recharge vont ainsi être installées dans le cadre du plan EZCharge.

En Brabant wallon, le projet a été confié à l’inBW. L’intercommunale a identifié 16 sites dans la commune, dont 10 à Louvain-la-Neuve et 6 sur le reste du territoire, à savoir, pour des bornes simples, la rue des Coquerées et la chaussée de La Croix, et pour des bornes doubles, l’avenue des Iris (parking), le clos Patenier, parking Cœur de Ville, la rue de l’Invasion, Champs Vallée, la place de l’Équerre, le Parvis de la Cantilène, la place du Plat Pays, l’avenue des Mespeliers, le parking de la Ferme du Biéreau, la rue du Compas, au carrefour Voie des Hennuyers et Porte Lemaître, place de la Sauge et parking malin Baudoin Ier.

Toutefois, la Ville émet des remarques par rapport à certains sites, par exemple, la rue du Compas car elle n’appartient pas au domaine communal, la Ville proposant dès lors de déplacer la borne avenue du Jardin botanique.

Au conseil communal, les élus sont notamment appelés à approuver la participation de la Ville au programme et de marquer leur accord sur la mise à disposition gratuite, pour une durée de 10 ans, à partir du 1er janvier 2023, de seize emplacements définis, tout en tenant compte des remarques émises, en vue de les mettre en concession à un opérateur privé qui sera choisi à l’issue d’une procédure de marché public, à charge pour lui d’y installer et d’y opérer, à ses frais, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public.

"Si on veut aller vers une mobilité électrique, il faut des bornes de recharge. La Région fait bien d’investir là-dedans. Le gros avantage pour la Ville, c’est que ça ne lui coûtera rien", commente l’échevin de la Mobilité.

3. Prime pour l’achat d’un vélo Ce troisième point ne concerne pas uniquement la mobilité électrique, puisqu’il s’agit de renouveler, pour l’année 2023, la prime communale pour l’achat d’un vélo, d’un vélo électrique ou d’un kit électrique adaptable en vue de favoriser l’usage du bicycle.

La prime - une seule par an et par ménage -, s’élève à 100 Talents, la monnaie locale, soit l’équivalent de 100 €, à dépenser dans les commerces des environs qui les acceptent.

Elle est complémentaire à la prime régionale dont l’obtention est d’ailleurs un préalable pour pouvoir demander la prime communale.

Le formulaire de demande se trouve sur le site de la Ville www.olln.be et il doit être rentré endéans les 2 mois suivant la décision d’octroi de la prime régionale.