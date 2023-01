Une journée Extrascool pour mettre en lumière l’accueil temps libre

Et ce au travers de diverses actions qui seront menées dans les 23 écoles, de l’Ouest à l’Est du Brabant wallon, pour lesquelles l’intercommunale chapeaute ledit accueil temps libre. Notamment à l’école du Blocry, à Louvain-la-Neuve, où se tiendra un point presse ainsi que diverses animations visant à valoriser ce métier, certes de l’ombre de prime abord mais en réalité ô combien essentiel.

« Pendant la crise du Covid, les acteurs de l’accueil temps libre faisant partie de ces métiers dits essentiels »

"Pendant la crise du Covid, les acteurs de l’accueil temps libre faisant partie de ces métiers dits essentiels qui étaient mis en avant, notamment dans les médias, parce qu’ils permettaient à tout un chacun de continuer à aller travailler, rappelle Natacha Verstraeten, responsable du département de l’accueil temps libre pour les enfants de 3 à 12 ans. Mais tout doucement, à mesure qu’on est rentré dans l’ère post-Covid, on a oublié ces travailleurs pourtant importants de notre quotidien. On veut donc profiter de cette journée du 24 janvier pour les mettre en avant. D’autant plus qu’au fil des années, ce métier est devenu de plus en plus encadré, avec un personnel formé, qui propose des activités variées, réfléchies et qui contribuent grandement au développement de l’enfant. On est loin des garderies" parking "telles qu’on a pu les connaître. Les accueillants et animateurs sont devenus des vrais acteurs de l’éducation, au même titre que les enseignants. C’est pourquoi on veut les remercier et les (re)mettre en avant."

Afin de lutter contre ce manque de (re)connaissance, les acteurs du secteur se sont structurés au sein d’une plateforme de valorisation de l’accueil extrascolaire. Cette plateforme www.extrascool.be développe des actions de sensibilisation, dont la journée ExtrasCOOL de ce 24 janvier, qui coïncide donc avec la fameuse journée internationale de l’éducation.

L’accueil temps libre recrute

Dans ce cadre, l’ISBW a pris l’initiative de distribuer des plateaux apéro et goûter dans chacune de "ses" 23 écoles, lesquels seront partagés avec les responsables de l’accueil temps libre de chaque établissement ainsi que leurs élèves et leurs parents.

Diverses autres animations seront aussi au programme. "Une chouette occasion en perspective de passer un bon moment et, au final, de faire en sorte que les mauvaises pratiques liées au manque de reconnaissance de ce métier ne refassent surface."

L’occasion, aussi, de souligner que l’ISBW – comme les autres acteurs du secteur – recherchent des gens pour travailler dans l’accueil temps libre. "Il y a du travail pour celles et ceux qui souhaiteraient s’y investir et on aspire, effectivement, à ce que cette journée puisse mettre ce beau métier en lumière."